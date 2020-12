I carabinieri della compagnia di Catanzaro hanno denunciato 156 persone per indebita percezione di erogazioni a danno dello stato. L'indagine economica dei militari, dal titolo 'Mala Emptio', si è sviluppata per tutto il periodo del lockdown tra vari centri della provincia. Gli interessati avrebbero richiesto senza averne diritto ai diversi comuni di Gimigliano, Squillace, Borgia e Tiriolo, il 'bonus alimentare' previsto in favore delle famiglie bisognose per l'emergenza pandemica da Covid-19.

I buoni alimentari sono stati erogati direttamente dai comuni alle persone e alle famiglie in difficoltà economica per acquistare alimenti, farmaci e altri beni di prima necessità. Ciascuna amministrazione poi ha definito i requisiti per la concessione del bonus, garantendo somme variabili a seconda di vari indici di valutazione ed utili all'acquisto di alimenti, farmaci ed altri beni di prima necessità.

