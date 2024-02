Un uomo armato è entrato in una fabbrica del gruppo americano Procter & Gamble (P&G) e ha preso in ostaggio alcuni dipendenti che ne erano all’interno. La strada in cui si trova la fabbrica, situata nella periferia di Istanbul, nel nord ovest della Turchia, è stata chiusa dalla polizia a pedoni e veicoli. I media locali riferiscono che sul luogo sono state inviate anche le forze speciali e personale medico.

L’uomo avrebbe giustificato l’atto denunciando le operazioni israeliane che stanno avvenendo nella Striscia di Gaza. Secondo alcuni media locali, l’uomo sarebbe stato visto in piedi accanto a un disegno della bandiera palestinese e alla scritta «per Gaza» dipinta in rosso sul muro.

«Gli operai sono stati evacuati dalla fabbrica, ma sette operai restano in ostaggio. Il padrone è responsabile della loro sicurezza», ha precisato il sindacato Umut-Sen in un messaggio pubblicato su X.

