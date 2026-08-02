Il nodo è culturale

Una tutela senza esclusioni, lo sportello che assiste le persone neurodivergenti

Foto di Raffaella Arena
Foto di Raffaella Arena
Foto di Raffaella Arena
Diana Ligorio
Segui Domani su Google
02 agosto 2026 • 07:00

Nel 2023, dopo un’esperienza segnante, l’avvocata Maddalena Russo ha trovato il modo per dare assistenza legale alle persone neurodivergenti: «Non sono loro a doversi adattare a un modello convenzionale. È il mondo neurotipico che deve mettersi in discussione»

Fruga nella borsa e ne estrae un disegno a tempera: un pesce ai piedi di un albero. «Se a un pesce viene chiesto di arrampicarsi su un albero, passerà tutta la vita a sentirsi stupido». Poi indica il foglio. «Questo l’ha dipinto un bambino neurodivergente, perché è così che si sentiva». Per l’avvocata Maddalena Russo quell’immagine è diventata molto più di un disegno: è il logo di “Senza esclusioni”, lo sportello legale per le persone neurodivergenti che ha fondato nella sua Cosenza. Oggi tutela

Diana Ligorio
Diana Ligorio
Diana Ligorio

Classe 1982, è autrice di docufilm per Rai, Sky, La7, alcuni scritti con Roberto Saviano, Carlo Bonini, Fabrizio Gatti, Attilio Bolzoni, Antonio Spadaro. L’ultimo docufilm, Io devo continuare, è stato nominato al Prix Europa 2024. Ha pubblicato il romanzo Mia e la voragine (TerraRossa), candidato al Premio Campiello Junior, e il romanzo Occhi di lupo, cuore di cane. La vita invisibile di un agente della DIA (Bompiani), menzione speciale al Premio Giornalistico Narrativo Nadia Toffa.