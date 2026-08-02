Una tutela senza esclusioni, lo sportello che assiste le persone neurodivergenti

Nel 2023, dopo un’esperienza segnante, l’avvocata Maddalena Russo ha trovato il modo per dare assistenza legale alle persone neurodivergenti: «Non sono loro a doversi adattare a un modello convenzionale. È il mondo neurotipico che deve mettersi in discussione»

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Fruga nella borsa e ne estrae un disegno a tempera: un pesce ai piedi di un albero. «Se a un pesce viene chiesto di arrampicarsi su un albero, passerà tutta la vita a sentirsi stupido». Poi indica il foglio. «Questo l’ha dipinto un bambino neurodivergente, perché è così che si sentiva». Per l’avvocata Maddalena Russo quell’immagine è diventata molto più di un disegno: è il logo di “Senza esclusioni”, lo sportello legale per le persone neurodivergenti che ha fondato nella sua Cosenza. Oggi tutela