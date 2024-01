Nel porto di Ushuaia, nella Terra del Fuoco argentina, alle sette del mattino di un qualsiasi giorno dell'estate australe ci sono almeno tre gigantesche navi da crociera. Saranno lì solo per poche ore; in totale ce ne saranno molte altre nel corso della giornata. Ognuna può trasportare da un centinaio di passeggeri (le più piccole) a mezzo migliaio. Ma una volta attraversato il Passaggio di Drake, che separa la punta argentina dall'Antartide, non le incontrerete più. Sarà quasi come se la vostra nave fosse l'unica a navigare verso il continente bianco, seguendo la scia di un manipolo di esploratori dalla vita ineguagliabile. Come se foste gli unici a vivere un'esperienza unica.

Foto di Anna Ferré-Mateu, astrofisica presso l'Istituto di Astrofisica delle Isole Canarie e membro della spedizione Homeward Bound

«La cosa più importante è che il turista senta di non essere un turista, che non si senta parte di un tour ma di un'esplorazione, di un'esperienza, che possa vivere la natura selvaggia», dice Kim Crosbie, a bordo della MS Island Sky. Fa parte del team di esplorazione che guiderà, durante i 20 giorni di navigazione, le 80 donne in viaggio verso l'Antartide con il programma Homeward Bound, una spedizione interamente composta da scienziate.

Turisti a bordo

Inizia così una complicata danza di navi e permessi tra iceberg con il cuore dal colore di una piscina blu scintillante, lastre di ghiaccio marino, balene, foche e pinguini. Questo è il paradosso del turismo antartico: un'industria in piena espansione perché si sente esclusiva, e per essere esclusiva deve continuare a sentirsi tale. Anche se c'è un'altra nave che sta girando la curva del prossimo iceberg, in attesa del suo turno.

La colpa non è dell'Antartide. L'Antartide continua a togliere il fiato. Gli iceberg, con la loro immensità e il loro silenzio, duri testimoni di un ghiaccio che si è formato centinaia di anni fa e che ora sta andando a morire in mare. I pinguini, con la loro goffa andatura, con il loro amore sotto forma di sassolini che donano al loro partner di nidificazione. Le balene, con la loro danza maestosa che non solleva quasi alcuna schiuma accanto alle barche prima di sprofondare di nuovo in acqua per un po'. Le storie degli esploratori che sono andati a morire tra i suoi ghiacci e di quelli che sono sopravvissuti per raccontarlo. Gli albatros, le foche. Il vuoto. La purezza. La comunione con la natura. La solitudine.

Foto di Anna Ferré-Mateu, astrofisica presso l'Istituto di Astrofisica delle Isole Canarie e membro della spedizione Homeward Bound

«È il turismo che dipende da un Antartide incontaminato», continua Crosbie. Secondo i dati dell'International Association of Antarctica Tour Operators (IAATO), nella stagione estiva australe 2022-2023 (i mesi invernali nell'emisfero settentrionale) è stato raggiunto il numero record di 105.331 persone che hanno visitato l'Antartide, e si prevede che la stagione 2023-24 batterà nuovamente questo record. Ad eccezione della crisi del 2008-2009 e della pandemia del 2020-21, i numeri hanno continuato a crescere. Tra la stagione 2019-2020, l'ultima prima che la pandemia costringesse alla chiusura dell'Antartide, e l'anno scorso, il numero è aumentato del 40 per cento.

La zona grigia dei controlli

Essendo l'Antartide un territorio privo di un unico governo statale (regolato dal Trattato Antartico), il turismo sul continente è regolato dalla stessa IAATO, in una sorta di autoregolamentazione da parte degli stessi tour operator dei Paesi firmatari. Finora, dice Crosbie, ex direttore esecutivo dell'associazione, ha funzionato. «L'IAATO è stata costituita perché si è deciso di riunirsi prima che qualcuno da un ufficio in Europa o negli Stati Uniti possa stabilire standard che non possono essere applicati sul campo», dice Crosbie. «Ma credo che siamo arrivati a un punto in cui forse abbiamo bisogno di un controllo governativo», ammette. Non c'è una polizia antartica e non c'è nessuno che costringa i non membri del Trattato Antartico a rispettare le regole.

Foto di Anna Ferré-Mateu, astrofisica presso l'Istituto di Astrofisica delle Isole Canarie e membro della spedizione Homeward Bound

Le regole sono molte. Ogni barca deve pianificare in anticipo l'itinerario che intende organizzare, con le varie soste in questa o quella baia dove vive una colonia di pinguini o riposa una famiglia di foche. Così, quando si apre la stagione, un nugolo di tour operator si affretta a prenotare tutti i luoghi che intende visitare in un gigantesco Excel, con giorni, ore e minuti, per evitare che un itinerario si intersechi con un altro. Se all'improvviso, per qualsiasi motivo, qualcuno cancella una prenotazione, un occhio vigile fa in modo di recuperarla in tempo.

Sulla MS Island Sky, Genna Roland è al comando. Da 10 anni viaggia in Antartide come membro del team di spedizione delle navi passeggeri. È una di quelle personalità che vivono più in mare che sulla terraferma: ogni anno trascorre tra i 10 e i 9 mesi in mare, dal Pacifico all'Oceano Atlantico, ma l'Antartide è il suo luogo speciale.

Il team di spedizione della nave dice: «Prima vieni per l'esperienza, poi per i soldi, e poi non sei più adatto a nessun altro posto».

Un sentimento condiviso dal capitano della nave, George Hendry, anche se da giorni dorme poco e cambia rotta, messo in difficoltà dalla vasta quantità di ghiaccio marino che complica il viaggio. Ma questo fa parte della magia di navigare in Antartide. Dopo tutto, è sempre una sorta di avventura.

Una Disneyland dei ghiacci

Per quanto riguarda il prezzo: il prezzo di una crociera - sebbene si possano organizzare anche barche a vela e gite più private - si aggira intorno ai 10mila-15mila euro.

Hendry è orgoglioso della MS Island Sky, «la dimensione perfetta». Può ospitare circa 100 passeggeri, il numero massimo di persone consentito dalla IAATO per ogni sbarco in Antartide. «Sulle navi più grandi, 400 persone [se sono più di 500, non è consentito lo sbarco in ogni caso], le persone hanno solo un quarto dell'esperienza, facendo i turni per sbarcare a terra. È come fare la coda a Disneyland».

È vietato sedersi, inginocchiarsi o toccare il suolo con le mani. A ogni passeggero viene consegnata una graffetta, che sarà la sua migliore amica per rimuovere ogni piccolo sassolino che si incastra nella suola degli stivali. Dopo ogni sbarco, si viene lavati con disinfettante e acqua pressurizzata.

Foto di Anna Ferré-Mateu, astrofisica presso l'Istituto di Astrofisica delle Isole Canarie e membro della spedizione Homeward Bound

L’obiettivo è di limitare il più possibile l'inquinamento del continente, che ha un ecosistema molto più isolato rispetto alla sua controparte settentrionale, l'Artico. Per molte cose è già troppo tardi: specie invasive di batteri o semi nelle tasche di turisti o scienziati in visita in Antartide si stanno già diffondendo tra i ghiacci.

Condizioni estreme

L'equilibrio di mantenere un'Antartide come l'hanno trovata i primi esploratori è semplicemente impossibile, e un altro paradosso: «Un viaggio in Antartide genera tonnellate di gas serra che hanno un impatto sull'atmosfera: voli per il porto di partenza, carburante per le navi, rifiuti, elettricità...», spiega Claudia Alvarado, responsabile della sostenibilità per Nestlé in America Centrale e membro della spedizione delle donne scienziate dell'Antartide Homeward Bound sponsorizzata da Acciona. Secondo uno studio del 2022, la media per passeggero di una vacanza in Antartide è di 3,76 tonnellate di emissioni di CO2, più della media delle emissioni per persona in Paesi come Brasile, India o Messico.

Nell'ambito del progetto Homeward Bound che colloca queste donne del mondo STEMM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Matematica e Medicina) come ambasciatrici dell'Antartide in un mondo sempre più vicino alla catastrofe climatica, sono state avviate diverse iniziative per compensare l'impronta di carbonio che il viaggio inevitabilmente lascia dietro di sé. «Piantare alberi o finanziare la conservazione di ecosistemi che catturano il carbonio dall'atmosfera, come le mangrovie», spiega Alvarado. L'idea è quella di rendere il viaggio neutrale dal punto di vista delle emissioni di carbonio.

Foto di Alicia Alamillos

L'Antartide è proprio il luogo in cui la temperatura sta aumentando più rapidamente. Se si stima che in 50 anni aumenterà in media di 1,5 °C in tutto il mondo, in Antartide è di 3-5 °C. Due volte più velocemente. Uno studio recente, pubblicato lo scorso ottobre, ha concluso che il riscaldamento è aumentato al punto che lo scioglimento della calotta glaciale dell'Antartide occidentale (il 10% del totale) è "inevitabile". Un altro studio, anch'esso pubblicato il mese scorso, ha rilevato che quasi 50 piattaforme di ghiaccio antartiche si sono ridotte di almeno il 30% in termini di dimensioni dal 1997. Alcune aree dell'Antartide stanno vivendo un'esplosione di fiori.

Ma la crescita del turismo antartico è inarrestabile e sempre più estrema. Nel tentativo di continuare a offrire esperienze uniche, polar plunge (bagno nelle acque ghiacciate), kayak, snorkeling, campeggio interno (il costo qui sale a 65.000 euro)... Il tutto con la relativa licenza IAATO, «Tutto sta andando così veloce che stiamo già preparando le licenze per i viaggi sottomarini», ammette Crosbie, senza fare riferimento al sottomarino Titan, affondato quest'estate con cinque persone a bordo dopo aver pagato un prezzo milionario. Ma è inevitabile che, con ogni nuova attività, il turismo antartico si trasformi da quello della natura a quello dell'ego.

© Riproduzione riservata