Sono, per il momento, otto i morti negli attacchi missilistici lanciati dall'esercito russo sull'Ucraina questa mattina all'alba. L’attacco ha riguardato numerose città in tutto il paese, si tratta del primo attacco a largo spettro in un mese. Una gran parte dei missili russi sono stati intercettati dalla contraerea ucraina, hanno riferito le autorità di Kiev.

Almeno sei persone sono morte nella cittadina di Uman, a circa 200 chilometri dalla capitale Kiev. Due missili da crociera hanno colpito un edificio residenziale di nove piani, causando anche 17 feriti. Tre bambini sono stati salvati dalle macerie. Ai sei morti di Uman si aggiungono una donna di 31 anni e sua figlia di 2 anni uccise dalle bombe nella città di Dnipro.

Più di una dozzina di missili da crociera sono stati lanciati contro Kiev. È scattato l'allarme aereo e si sono attivati i sistemi di difesa che hanno intercettato undici missili da crociera e due velivoli senza pilota. L'attacco non avrebbe provocato vittime. Frammenti di missili o droni intercettati hanno però danneggiato le linee elettriche e una strada della capitale.

Il comandante in capo delle forze armate ucraine, Valerii Zaluzhnyi, ha affermato che i missili sono stati lanciati da aerei operanti nella regione del Mar Caspio. Secondo Zaluzhnyi l’antiaerea ucraina ha intercettato 21 dei 23 missili da crociera di tipo Kh-101 e Kh-555 lanciati.

La reazione di Zelensky

Il presidente Volodymyr Zelensky ha promesso che la Russia «pagherà» per l’attacco. «Ogni attacco del genere, ogni atto malvagio contro il nostro paese e il nostro popolo avvicina lo stato terrorista al fallimento e alla punizione, non viceversa, come pensano. Non dimenticheremo alcun crimine, non permetteremo a nessun invasore di sottrarsi alla responsabilità» ha scritto il presidente, che ha chiesto anche di rafforzare ulteriormente le sanzioni imposte dall’occidente alla Russia.

«Ieri notte il nemico ha nuovamente attaccato l'Ucraina con missili e droni», ha aggiunto, condividendo alcune immagini della distruzione e gli incendi provocati dagli attacchi. «I terroristi hanno preso di mira civili e obiettivi. Un attacco missilistico su Uman ha danneggiato circa dieci condomini. L'intero blocco di uno di loro è stato distrutto. Le persone sono ancora intrappolate sotto le macerie. Sfortunatamente, ci sono vittime, incluso un bambino. A Dnipro, i bombardamenti terroristici hanno causato la morte di un bambino. Le mie condoglianze a tutti coloro che hanno perso i loro cari a causa del terrore russo» ha continuato.

© Riproduzione riservata