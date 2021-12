Le notizie di oggi 17 dicembre: il monitoraggio settimanale della cabina di regia sulla situazione pandemica, la smentita del sottosegretario costa sull’ipotesi, avanzata da Locatelli, di tamponi anche per i vaccinati, ai grandi eventi.

Monitoraggio Iss

Passano da 176 a 241 ogni 100mila abitanti i casi di positività al Covid-19. In aumento anche il tasso di occupazione in terapia intensiva di pazienti Covid, che si attesta questa settimana al 9.6 per cento, rispetto all’8,5 per cento della settimana precedente. E in aumento anche il tasso di occupazione in aree mediche, al 12,1 per cento contro il 10,6 per cento dell'ultima rilevazione.

In leggera diminuzione invece l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici, passando a 1,13 da 1,18, m restando comunque al di sopra della soglia (range 1,09 – 1,19). Stabile invece l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero a 1,09.

Costa sul tampone ai vaccinati per i grandi eventi

«Non è un tema sul tavolo del ministero». Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ha smentito quanto aveva affermato ieri 16 dicembre, Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, sul la possibilità di prevedere dei tamponi anche per i vaccinati, nei grandi eventi. Intervistato da Sky Tg24 ha ha precisato che quello del tampone anche ai vaccinati per poter assistere ai grandi eventi «non è un tema sul tavolo del ministero».

«Ritengo che il super Green pass si un elemento di sufficiente tutela», ha aggiunto il sottosegretario.

