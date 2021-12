Le notizie di oggi 19 dicembre: se la situazione pandemica dovesse continuare a peggiorare, le «mascherine all’aperto e il tampone obbligatorio anche per i vaccinati per partecipare a grandi eventi» sarebbero tra le ipotesi al vaglio. Lo ha detto Franco Locatelli, coordinatore del Cts, il Comitato tecnico scientifico, al Corriere della sera, in una intervista.

Già giovedì scorso, 16 dicembre in una intervista a Sky Tg24, Locatelli aveva parlato dell’ipotesi dei tamponi anche per i vaccinati, per la partecipazione ai grandi eventi. Il giorno dopo il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, l’aveva smentito, affermando che quell’ipotesi non era «un tema sul tavolo del ministero».

Intato per il 23 dicembre prossimo, Draghi ha convocato una cabina di regia. Fonti di stampa riferiscono che il governo starebbe lavorando all’estensione dell'obbligo vaccinale ad altre categorie che sono maggiormente contatto col pubblico.

Nella riunione del 23 dicembre dovrebbero essere prese in considerazione le ipotesi di mascherine all'aperto, durata del green pass, tamponi in discoteca e grandi eventi. La valutazione di queste e altre misure dipenderebbe anche dall’indagine rapida (flash survey) decisa dal ministero della Salute per stimare la prevalenza della variante Omicron in Italia, che sarà effettuata lunedì 20 dicembre. L’obiettivo sarebbe quello di «incoraggiare a osservare comportamenti prudenti» durante le festività.

Tutto in linea con quanto affermato da Franco Locatelli nell’intervista al Corriere della sera, che peraltro ha sottolineato come «per quanto la situazione epidemiologica italiana rimanga la più favorevole in Europa, non siamo certo indenni dall’aumentata circolazione virale che si sta osservando nel nostro continente. Dobbiamo fare quanto possibile per attenuare il rischio che i numeri dei contagiati, così come quelli dei ricoverati in ospedale o nelle terapie intensive, diventino più rilevanti».

Sull’efficacia dei vaccini e in particolare alla domanda se i vaccini abbiano fallito, Locatelli ha risposto: «Assolutamente no e lo affermo con forza», spiegando che «l’aumento dei casi non deve essere minimamente letto come un fallimento dei vaccini. Se non li avessimo avuti, – ha aggiunto – in presenza di varianti connotate da assai maggior velocità di diffusione e contagiosità quali la Delta e, più recentemente, la Omicron moltissime altre persone avrebbero perso la vita».

«L’anno scorso – ha ricordato – l’Italia era largamente chiusa, eppure il 18 dicembre avevamo più di 2.800 pazienti in rianimazione, 674 i decessi. Oggi i ricoverati nelle terapie intensive, in larga parte non vaccinati, superano di poco le 950 unità, al momento, il numero delle persone che hanno perso la vita in una giornata non ha mai superato la soglia di 130».

Sbarra sul crollo della gru di Torino

Foto Cecilia Fabiano/ LaPresse

Luigi Sbarra, segretario generale della Cisl, ha definito «strage indegna di un paese civile» quella delle morti sul lavoro. Lo ha detto in un’intervista alla Stampa, commentando il crollo della gru di ieri, 18 dicembre, in cui sono morti tre operai a Torino.

«Gli incidenti e le morti sul lavoro – ha detto Sbarra – restano l’emergenza più grande: continuiamo ad assistere ad una strage indegna di un paese civile. È inaccettabile perdere la vita per la mancata applicazione delle misure di sicurezza e dei contratti».

La ricetta, indicata da Sbarra, è quella delle misure repressive. «Per fermare questa lunga scia di sangue bisogna rafforzare le misure di contrasto, già deliberate dal Governo, servono misure repressive, più controlli, più medici del lavoro». Perché «è evidente, ha sottolineato il segretario – che c’è un problema di controlli e di ispezioni che non sono oggi sufficienti a garantire la sicurezza nei cantieri».

Sbarra ha aggiunto che «le imprese non possono considerare la sicurezza soltanto un costo». E parlando della logica del profitto a scapito della sicurezza ha detto: «Molte imprese utilizzano in maniera discutibile, a volte selvaggia, il sub appalto e spesso chi subentra applica la logica del massimo ribasso a discapito della sicurezza, della prevenzione, del rispetto dei contratti. È un sistema che va cambiato profondamente»..

«Anche per questo – ha aggiunto – chiediamo la patente a punti e un’azione di prevenzione concreta a cominciare dai luoghi di lavoro più a rischio».

È morto l’architetto Richard Rogers

.

L’architetto italo-britannico Richard Rogers è morto ieri sera, 18 dicembre, all’età di 88 anni. Lo ha annunciato la società da lui fondata Rogers Stirk Harbour + Partners, che lo ha ricordato come «un uomo di immenso impulso e carisma, era ugualmente un uomo di civiltà e integrità, dedito all'arte e alla scienza dell'architettura, dell'urbanistica, della vita della città, dell'impegno politico e del cambiamento sociale positivo».

Nato a Firenze il 23 luglio 1933 da genitori britannici, che avevano lasciato l’Italia con lo scoppio della seconda guerra mondiale, progettò insieme a Renzo Piano il Centro George Pompidou, inaugurato a Parigi nel 1977. Tra le altre opere maggiori: l'edificio dei Lloyd's di Londra e il Terminal 4 dell'aeroporto internazionale Barajas di Madrid.

Nel 2007 aveva vinto il Pritzker Prize, prestigioso premio di architettura, divenendo, nello stesso anno, membro della Camera dei Lord britannica.

