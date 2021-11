Il messaggio del presidente della Repubblica in occasione della giornata contro la violenza sulle donne: «Bisogna educare al rispetto, alla parità e all’idea che mai la forza può costituire uno strumento di dialogo». In Italia viene uccisa una donna ogni 72 ore

Violenza sulle donne, il messaggio di Mattarella

«La violenza contro le donne è un fallimento della nostra società nel suo insieme, che non è riuscita, nel percorso di liberazione compiuto dalle donne in quest’ultimo secolo, ad accettare una concezione pienamente paritaria dei rapporti di coppia». Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della giornata contro la violenza sulla donne.

Secondo il capo dello stato, tale violenza «prende origine da una visione distorta dei rapporti tra uomo e donna, che vede la seconda come oggetto e in ogni caso come soggetto non degno di un pieno rispetto. Nell’idea di inferiorità che pervade l’approccio alla questione femminile si trovano le radici di ogni forma di violenza».

Rdc, denunciati 65 pregiudicati

Sessantacinque persone, tra cui un condannato per mafia, sono state denunciate dalla guardia di finanza per aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza, per un totale di circa 350 mila euro. Le indagini delle fiamme gialle sono partite da un controllo contro le frodi, in collaborazione con l’Inps.

Dei 65 denunciati, tutti residenti in provincia di Monza, di cui sei stranieri, il 35 per cento è risultato condannato in via definitiva per un reato grave, nei dieci anni precedenti la richiesta, e quindi non idoneo a richiedere il sussidio. Tra loro anche un cittadino monzese che ha ricevuto un contributo di 8mila euro, nonostante fosse stato condannato per associazione di tipo mafioso.

Funivia di Stresa, Tadini torna libero

Torna libero per scadenza dei termini Gabriele Tadini, il caposervizio della Ferrovia del Mottarone, la società che gestisce la funivia e l’unico degli indagati a essere agli arresti domiciliari per la tragedia dello scorso maggio, in cui sono morte 14 persone. Alla strage è sopravvissuto solo il piccolo Eitan, poi portato in Israele dallo zio paterno. A decidere la revoca dei domiciliari, a sei mesi dall’arresto, è stato il gip di Verbania Elena Ceriotti.

