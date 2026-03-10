I disastri di Andrea Delmastro

Ultras, boss e narcos: la mala romana riunita nello stesso carcere

Nello Trocchia
10 marzo 2026 • 07:00

Il Dap ha piazzato insieme, nell’istituto di Viterbo, tre pesi massimi del crimine romano come Ettore Abramo, Giuseppe Molisso e l’ex Banda della Magliana, Marcello Colafigli

Per capire lo stato della lotta al crimine nel nostro paese bisogna andare a Viterbo. Nell’alta sicurezza del carcere laziale si trovano tre esponenti del gotha del crimine romano, incredibilmente piazzati lì nello stesso istituto di pena. Un capolavoro assoluto del Dap, il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, diretto dall’ex giudice civile Stefano Carmine De Michele, ma saldamente nelle mani di Andrea Delmastro Delle Vedove, sottosegretario alla Giustizia. «Il dipartimento si è via

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.