Banca del Fucino: dal prestito a Rocca alla nuova indagine

Ultras e finanza: il mondo di sotto e quello di sopra

Nello Trocchia
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16 settembre 2026 • 07:00

C’è anche l’inchiesta antimafia sulle pressioni del tifo organizzato e si intreccia con quella che ha portato alle perquisizioni di ieri. Ora potrebbero essere riunificate con nomi e interessi incrociati

«Noi le magliette le diamo ai diffidati». Giovanni Valente, per tutti Giovannino, uno degli esponenti più importanti del tifo organizzato laziale parla così a un giocatore della Lazio, Luca Pellegrini. Secondo gli investigatori che indagano sugli interessi attorno alla Lazio c’è una morsa che stringe Claudio Lotito, patron della squadra e senatore di Forza Italia. Una morsa doppia, una che parte dalla piazza, l’altra che arriva dalla Roma che conta tra politica e finanza, i vertici della banca d

Nello Trocchia
Nello Trocchia
Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.