Ultras e finanza: il mondo di sotto e quello di sopra

C’è anche l’inchiesta antimafia sulle pressioni del tifo organizzato e si intreccia con quella che ha portato alle perquisizioni di ieri. Ora potrebbero essere riunificate con nomi e interessi incrociati
«Noi le magliette le diamo ai diffidati». Giovanni Valente, per tutti Giovannino, uno degli esponenti più importanti del tifo organizzato laziale parla così a un giocatore della Lazio, Luca Pellegrini. Secondo gli investigatori che indagano sugli interessi attorno alla Lazio c’è una morsa che stringe Claudio Lotito, patron della squadra e senatore di Forza Italia. Una morsa doppia, una che parte dalla piazza, l’altra che arriva dalla Roma che conta tra politica e finanza, i vertici della banca d