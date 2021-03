I carri militari trasportano feretri sul tratto autostradale di Ponte Oglio, vicino Bergamo, diretti nei forni crematori di altre province. 26 marzo 2020 (AP Photo/Luca Bruno) // In this March 26, 2020 file photo, military trucks moving coffins of deceased people line up on the highway next to Ponte Oglio, near Bergamo, one of the areas worst hit by the coronavirus infection, on their way from Bergamo cemetery to a crematory in some other location as the local crematory exceeded its maximum capacity. (AP Photo/Luca Bruno, File) Mostra tutto Mostra meno