a un anno dall’apertura del centro

I cpr non “fun-zio-na-no”, in Albania solo 12 migranti

Il centro di Gjader costruito dall'Italia in Albania
Il centro di Gjader costruito dall'Italia in Albania
Marika Ikonomu
19 ottobre 2025 • 07:00

Presentata come soluzione per la gestione dei flussi migratori, si è rivelata un’operazione di propaganda. Per farlo rimanere in piedi, il governo ha cambiato leggi, portato allo stremo diritti e spesa pubblica

Se non è riuscito ad affermarsi come modello, occorre almeno mantenerlo in vita. A tutti i costi, umani ed economici. Il protocollo Italia-Albania in materia di flussi migratori, a un anno dal primo giorno della sua messa a terra, e a quasi due anni dalla firma dell’intesa, ha come risultato quello di un enorme investimento pubblico che non è andato nella direzione sperata dal governo di Giorgia Meloni. «Funzioneranno», aveva detto la premier ad Atreju. Ciò che sembra funzionare però è la capaci

Per continuare a leggere questo articolo

Marika Ikonomu

Giornalista di Domani. È laureata in Giurisprudenza e ha frequentato la scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di diritti, migrazioni, questioni di genere e questioni sociali