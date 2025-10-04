Un santo irresistibile, tutti pazzi per san Francesco

Il governo ha appena reintrodotto la festa nazionale del 4 ottobre. È stato protagonista di film e il suo nome è stato preso da Jorge Mario Bergoglio. Ora, mentre sta per aprirsi l’anno del centenario della morte, si moltiplicano i volumi che si occupano della sua figura. Accanto al derby Barbero-Cazzullo, i libri del vescovo di Assisi, Domenico Sorrentino, e di Giulio Busi