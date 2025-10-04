all’origine di un fenomeno

Un santo irresistibile, tutti pazzi per san Francesco

Giovanni Maria Vianstorico
04 ottobre 2025 • 17:01Aggiornato, 04 ottobre 2025 • 17:16

Il governo ha appena reintrodotto la festa nazionale del 4 ottobre. È stato protagonista di film e il suo nome è stato preso da Jorge Mario Bergoglio. Ora, mentre sta per aprirsi l’anno del centenario della morte, si moltiplicano i volumi che si occupano della sua figura. Accanto al derby Barbero-Cazzullo, i libri del vescovo di Assisi, Domenico Sorrentino, e di Giulio Busi

Un santo tirato da tutte le parti, ma soprattutto uomo dal fascino irresistibile ed enigmatico: è Francesco d’Assisi, che muore il 3 ottobre 1226 sulla nuda terra della Porziuncola, luogo cruciale nella vita di chi presto venne identificato come “un secondo Cristo” (alter Christus) tanto aveva impressionato i suoi contemporanei. Canonizzato nella stessa Assisi da papa Gregorio IX meno di due anni dopo la morte, il figlio del ricco mercante Pietro di Bernardone ha avuto una fortuna immensa e – su

Storico e giornalista, ordinario di filologia patristica all’università di Roma La Sapienza, redattore e autore dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, è direttore emerito dell'Osservatore Romano, che ha guidato dal 2007 al 2018. Tra i suoi libri più recenti: Pablo VI, un cristiano del siglo XX (2020), Andare per la Roma dei papi (2020), I libri di Dio (2020, tradotto in francese e in spagnolo), L’ultimo papa (2024, tradotto in francese e in spagnolo).