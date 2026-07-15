L’indagine della procura. caccia a «corrado»

Un sodale ai pm che indagano sulla bomba a Ranucci: «Sono pronto a parlare»

Nello Trocchia
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15 luglio 2026 • 07:00Aggiornato, 15 luglio 2026 • 08:32

Davide Netti è indagato. Aveva mandato una mail agli inquirenti per indicare i responsabili dell’agguato. Ora è pronto a parlare con i pm per chiarire la sua posizione

Gli esecutori fanno scena muta, ma un loro sodale è pronto a vuotare il sacco mentre l’indagine punta a individuare nomi in codice e moventi. Una parola racconta il quadro, la sussurra una fonte vicina alle indagini: «È tutto inimmaginabile». Oggi sono i previsti gli interrogatori di garanzia per Antonio Passariello, Saverio Mutone e Pellegrino D’Avino, indagati per l’attentato contro Sigfrido Ranucci, compiuto il 16 ottobre scorso. I tre dovrebbero avvalersi della facoltà di non rispondere come

Nello Trocchia
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Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.