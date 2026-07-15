Un sodale ai pm che indagano sulla bomba a Ranucci: «Sono pronto a parlare»

Davide Netti è indagato. Aveva mandato una mail agli inquirenti per indicare i responsabili dell’agguato. Ora è pronto a parlare con i pm per chiarire la sua posizione

true false

Gli esecutori fanno scena muta, ma un loro sodale è pronto a vuotare il sacco mentre l’indagine punta a individuare nomi in codice e moventi. Una parola racconta il quadro, la sussurra una fonte vicina alle indagini: «È tutto inimmaginabile». Oggi sono i previsti gli interrogatori di garanzia per Antonio Passariello, Saverio Mutone e Pellegrino D’Avino, indagati per l’attentato contro Sigfrido Ranucci, compiuto il 16 ottobre scorso. I tre dovrebbero avvalersi della facoltà di non rispondere come