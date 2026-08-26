il fiume della paura

Una bomba di acqua, fango e detriti. Dispersi e centinaia di morti in Nepal

Ferdinando Cotugno
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26 agosto 2026 • 20:51

Il bilancio di oltre 150 morti è destinato purtroppo a salire. Ancora da capire quali siano state le cause di quanto accaduto. L'Autorità nazionale nepalese di riduzione del rischio ha parlato di alluvione glaciale. Sarà fondamentale stabilire che ruolo possa aver avuto un collasso del ghiacciaio, ma è un fatto che i ghiacci dell'Himalaya pendono come una minaccia costante sul Nepal a causa delle temperature elevate in quota

Due sono le cose che non sappiamo ancora della spaventosa frana di ghiaccio e rocce che ha travolto il confine tra il Nepal e la Cina, inghiottendo strade, ponti, infrastrutture e soprattutto persone. La prima è l’entità dei danni e quante sono le vittime: il bilancio di oltre 150 morti è destinato a salire. Nell’area c’erano più di 400 turisti, ha fatto sapere il governo nepalese. La seconda è quale sia stata la dinamica, quali siano le cause e se c’entri il cambiamento climatico. Serviranno se

Ferdinando Cotugno
Ferdinando Cotugno
Ferdinando Cotugno

Giornalista. Napoletano, come talvolta capita, vive a Milano, per ora. Si occupa di clima, ambiente, ecologia, foreste. Per Domani cura la newsletter e il podcast Areale, ha un podcast sui boschi italiani, Ecotoni, sullo stesso argomento ha pubblicato il libro Italian Wood (Mondadori, 2020). È inoltre autore di Primavera ambientale. L’ultima rivoluzione per salvare la vita umana sulla Terra (Il Margine, 2022).