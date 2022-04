Il commissario per l’Allargamento dell’Unione, Oliver Varhelyi, ha comunicato in due tweet di aver consegnato oggi ai due ministri degli Esteri dei paesi orientali i questionari da compilare per l’ingresso nell’Ue, così come aveva fatto la settimana scorsa a Kiev Ursula von der Leyen

Il commissario Ue all'allargamento dell'Unione, Oliver Varhelyi, ha consegnato a margine del Consiglio Ue Affari esteri ai suoi omologhi della Georgia e della Moldavia il questionario per l'ingresso dell'Ue.

La consegna è avvenuta stamani in Lussemburgo. A comunicare il fatto è stato lo stesso Varhelyi in due tweet.

«Ho consegnato il questionario per l’adesione all’Ue al ministro degli Esteri della Moldavia, Nicu Popescu, in Lussemburgo. “Un primo passo. Siamo pronti a essere molto veloci, quindi prima lo riempite, prima saremo in grado di dare la nostra raccomandazione al Consiglio europeo”».

«Ho consegnato il questionario per l’adesione all’Unione europea al ministro degli Esteri dell Georgia Ilia Darch. “Questo è il primo passo sul vostro sentiero europeo. Siamo pronti a lavorare insieme a voi molto in fretta per consegnare il prima possibile la nostra opinione al Consiglio europeo”».

I precedenti

Parole simili a quelle pronunciate da Ursula von der Leyen la settimana scorsa a Kiev, dove si era recata per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e visitare Bucha. Consegnandogli il questionario, von der Leyen aveva assicurato che, in caso di una riconsegna a stretto giro, la Commissione si sarebbe attivata per impiegare da parte sua meno tempo possibile a portare avanti la pratica. Zelensky aveva assicurato alla presidente della Commissione che Kiev ci avrebbe impiegato una settimana.

Georgia e Moldavia avevano presentato la loro richiesta dopo che l’invasione dell’Ucraina ha messo in allerta gli altri stati confinanti con la Russia. I paesi baltici sono già membri dell’Unione europea, mentre Finlandia e Svezia, a loro volta membri Ue, stanno vagliando la possibilità di aderire alla Nato.

