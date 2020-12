Il 6 gennaio il vaccino di Moderna dovrebbe essere approvato anche dall’Ema, l’agenzia europea dei medicinali. Nel frattempo, arriva un’altra importante conferma scientifica sulla sua efficacia, con uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine. Il vaccino ha mostrato un'efficacia del 94,1 per cento nel prevenire la malattia da Covid-19, inclusa la malattia grave. A parte le reazioni locali e sistemiche transitorie, non sono stati identificati problemi di sicurezza.

Il metodo utilizzato

Lo studio è stato condotto in 99 centri negli Stati Uniti. Sono stati arruolati 30.420 volontari e a loro sono state fatte due iniezioni. A metà di loro è stato somministrato il vaccino, all’altra metà il placebo. La malattia, con i sintomi, è stata confermata in 185 partecipanti al gruppo placebo e in 11 partecipanti al gruppo con il vaccino.

Soprattutto, la forma più grave di Covid-19 ha coinvolto 30 volontari (uno di loro è morto): tutti e 30 erano nel gruppo placebo.

© Riproduzione riservata