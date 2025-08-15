Il riesame ha revocato i domiciliari a Tancredi, Marinoni e Pella. Le sponde tra Palazzo Marino e Regione. L’assessore incontrò il procuratore Viola. Il sindaco: «Facciamo il punto sulle inchieste». I messaggi tra il “re del mattone” e il primo cittadino: la donazione del numero uno di Coima al fondo mutualistico del Comune

«Sono una grande appassionata di verità, abbiamo elementi solidi per andare avanti». L’aggiunta Tiziana Siciliano si mostra determinata davanti ai cronisti che sostano davanti al tribunale del Riesame che giovedì 14 agosto ha revocato i domiciliari a tre dei sei arrestati della maxi inchiesta sulla gestione dell’urbanistica a Milano: il manager Federico Pella, l’ex presidente della commissione paesaggio in Comune Giuseppe Marinoni e l’ex assessore di Palazzo Marino Giancarlo Tancredi.

Per loro, che hanno ribadito l’assenza di «patti corruttivi», i giudici hanno disposto un’interdittiva di un anno – il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione –, riqualificando il capo d’imputazione in corruzione per esercizio della funzione.

La settimana scorsa anche il patron di Bluestone Andrea Bezziccheri e l’architetto Alessandro Scandurra erano stati scarcerati. «Il Riesame valuta gli aspetti cautelari, non emette una sentenza di assoluzione o di condanna», continua la pm che coordina l’indagine che vede iscritto anche il sindaco Beppe Sala e per induzione indebita pure il segretario generale del Comune Christian Malangone. Intanto l’inchiesta pare allargarsi. A più livelli della politica.

Sala e Salvini

Non solo infatti, come raccontato da Domani, i messaggi in cui il “re del mattone” e vertice di Coima Manfredi Catella «dettava la linea al Comune» in vista degli incontri coi ministri Salvini e Abodi, c’è anche dell’altro. È il 2 febbraio 2024 quando Tancredi scrive a Sala alcuni passaggi cruciali: «Oggi con Comazzi (assessore regionale in quota Forza Italia, ndr) abbiamo concordato che Comune e Regione congiuntamente propongano al ministero intervento legislativo e interpretazione autentica».

L’argomento, dunque, è il “salva-Milano”, la legge che avrebbe potuto regolarizzare alcune situazioni edilizie e forse dare una frenata alle inchieste sulla cementificazione. Stando al tenore delle chat, sembrerebbe che sulla legge Palazzo Marino cercasse una sponda in Regione e non solo. «Poi valuta con Fontana (il governatore della Lombardia, ndr) chiedere incontro con Salvini prima dell’invio», aggiunge enigmatico Tancredi.

Il primo cittadino replica: «Non penso che far intervenire Salvini (almeno, al momento) sia una buona idea. Però ci penso». L’incontro in questione si è tenuto? Di cosa si è discusso o si sarebbe dovuto discutere? Di certo un mese dopo, il vaglio dall’aula del Senato sulla riforma, scritta e sponsorizzata dal centrodestra, verrà fermato con l’arresto dell’ex dirigente dell’urbanistica Giovanni Oggioni. Proprio il giorno del fermo del dg, Malangone scrive a Catella: «Manfredi, sta succedendo il finimondo. Anche su commissione paesaggio». Lo fa anche il 16 aprile: «Io sarò sempre presente se succede ancora qualcosa sappiatelo».

Un Whatsapp sintomatico del sentore di burrasca a Palazzo Marino. «Il clima è pessimo, c’è sconforto e terrore di ricevere da un giorno all'altro avvisi di garanzia. Ovvio che si tratta di un attacco politico che colpisce gli anelli deboli», scrive non a caso Tancredi al primo cittadino. L’assessore inoltre informa Sala che andrà «a parlare col procuratore capo Viola delle inchieste edilizie». E il sindaco risponde: «Dopo il tuo incontro facciamo il punto». L’incontro si tiene il 16 gennaio e lo stesso Tancredi lo definisce «cordiale e positivo». In un altro messaggio informa Sala: «Ho proposto nuovo incontro tra un mese e manderò una relazione sul Pgt. Siciliano sembra comunque perplessa».

Caro prezzi

Fari, pertanto, puntati sulla Regione amministrata dal centrodestra e, naturalmente, sugli uffici del Comune. È qui che sarebbero stati messi in atto «favoritismi e trattamenti privilegiati».

Meccanismi pieni di ombre realizzati molto probabilmente a discapito dei cosiddetti “contraenti deboli”. Emblematiche le chat degli indagati datate 27 luglio 2024. Tancredi scrive a Catella: «Non ho più avuto notizie sull’uscita stampa di lunedì sullo studentato/Villaggio. Detto in amicizia se uscite con tariffe medie 900/1000 iva inclusa (l’iva per ora non è mai uscita), per noi è un problema molto serio. Ci fate attaccare dalla stampa e dai consiglieri magg e oppos. Lascerei solo il numero dei 450 alloggi agevolati (grande notizia). Confido in tuo buon senso».

Risponde Catella: «Ciao Giancarlo, mi aggiorno. Te lo mandiamo con e senza iva e spese e decidiamo». Un mese dopo rispetto a questo scambio, in base a quanto risulta, verranno pubblicati articoli a mezzo stampa in cui si farà esclusivo riferimento ai 450 alloggi agevolati. Nessun riferimento alle tariffe.

«Lo studentato allo Scalo Romana offrirà sistemazione a 1700 ospiti di cui 450 a prezzi agevolati», uno dei titoli di agosto 2024. I pm, nella loro memoria, a questo proposito osservano: «Tancredi ha interesse a concordare una linea comunicativa – verso terzi e stampa – con Coima relativamente agli studentati e al prezzo delle stanze. E questo per evitare “danni politici”».

Una linea in cui verranno "omessi” particolari che potrebbero suscitare critiche, attacchi, perplessità, ma anche informazioni necessarie a studenti e fuorisede. Sullo sfondo la Milano delle stanze carissime, dei grattacieli e dei legami tra costruttori e politici: il Riesame su Catella deciderà il 20 agosto.

La donazione al Mutuo soccorso

Nel frattempo 85 sono le pagine che i magistrati hanno depositato sulle chat Catella-Sala. A emergere è un rapporto, tra i due, di grande amicizia. Un rapporto personale. Dai «gin tonic» insieme, ai pranzi «con le ragazze», fino agli auguri di compleanno fatti al primo cittadino dai «Catellas». Toni, pertanto, colloquiali, insieme a quella che sembrerebbe essere una visione comune su nuovi progetti. «Ciao amico mio caro», scrive Sala al costruttore. Che pensa invece a «ragionare insieme in prospettiva». Catella si interessa anche al fondo di mutuo soccorso del Comune meneghino («Ciao Beppe oggi ho cda quotata e proporrò di partecipare al fondo mutuo soccorso. Mi fai mandare dai tuoi finalità, chi decide come spendere e reporting su iniziative di spesa grazie») e Sala ribatte che è una «cosa meravigliosa». Le chat sono del 2020 e in effetti è dello stesso anno il comunicato di Coima in cui si annuncia che «a fronte dell’emergenza Covid, il Consiglio di Amministrazione della società ha espresso la volontà di donare un ammontare pari a Euro 210.000 a favore del Fondo di Mutuo Soccorso creato dal Comune di Milano», con l’obiettivo di aiutare persone con disagio e sostenere la ripresa delle attività cittadine.

«Le risorse finanziare relative a tale donazione derivano per Euro 90.000 dalla rinuncia all’emolumento come membro del Consiglio di Amministrazione da parte di Manfredi Catella, per un importo aggregato pari a Euro 30.000 dalla rinuncia ai propri emolumenti di altri consiglieri e key manager della società, e per un ammontare pari a Euro 90.000 dalla liquidità della società – si legge ancora nel comunicato – La donazione si aggiunge a un altro contributo di Euro 30.000 effettuato da Coima res, Coima sgr e Coima srl a favore dell’associazione M&M - Minima Moralia, per sostenere l’ospedale Luigi Sacco di Milano nell’acquisto di un’ambulanza per il trasporto in biosicurezza di pazienti altamente contagiosi».

Una grande generosità a cui tuttavia fanno da contraltare i toni duri utilizzati in altre chat. «Caro Beppe ciao. Mi dispiace segnalarti che abbiamo ricevuto l’ennesima comunicazione degli uffici contraria a trovare qualunque tipo di ragionevole conciliazione al punto di non potere che interpretare un atteggiamento incomprensibilmente ostile rispetto all’impegno e lavoro che stiamo dedicando per raggiungere risultati attenti e sensibili a contribuire all’interesse della città. Bah e superbah», scrivo contrito Catella. E ancora: «Ciao Beppe, leggo una dinamica lontana dal lavoro svolto. Sono a Milano domani». In questo caso il sindaco risponde: «Fai incontrare i tuoi con Tancredi, è prima una questione tecnica che politica. Buona giornata».

Quando al contrario le cose andranno evidentemente meglio, i toni si rasserenano. Con Catella che in chat scrive: «Evviva il Comune!». Oppure con Sala che al costruttore invia messaggi come questo: «Sono stato una settimana fa alla Fondazione Prada e ho visto i lavori dall’alto. Avanti!». Un messaggio, quest’ultimo, che rende entusiasta il “re del mattone”, il quale, rivolgendosi a Sala, ironizza: «Sei un mondano». Insomma, noblesse oblige.

