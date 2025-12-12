«Sistema di illegalità ancora pervasivo», la nuova indagine sull’urbanistica a Milano

true false

«Un altro oscuro capitolo della gestione urbanistica negli uffici del Comune di Milano». Che stavolta riguarda l’area di via Anfiteatro, con palazzi di pregio un tempo appartenuti all’amministrazione. Una zona che era stata ceduta ai privati e poi messa all’asta per nuovi interventi immobiliari: destinata in parte anche a progetti sull’edilizia popolare, a partire dal 2016 era diventata oggetto di «lottizzazione abusiva» e richieste di «ristrutturazione». Così, là, dove c’erano residui settecent