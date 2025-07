«Nessun patto corruttivo». Se nell’aula 31, al settimo piano del palazzo di giustizia di Milano, gli indagati della maxi inchiesta sulla gestione dell’urbanistica si difendono davanti al gip Mattia Fiorentini, a qualche metro di distanza un altro giudice prende una decisione fondamentale. Una decisione – quella sulle Park Towers di Crescenzago – che in qualche modo è destinata a segnare la sorte dell’ex assessore di Palazzo Marino, Giancarlo Tancredi, ma anche del “re del mattone" e capo di Coima, Manfredi Catella, dell’ex numero uno della commissione paesaggio del comune meneghino, Giuseppe Marinoni, e degli altri, tra imprenditori e professionisti, per cui i pm coordinati dall’aggiunta Tiziana Siciliano chiedono l’applicazione del carcere o dei domiciliari.

In altre parole la decisione presa dalla gup Alessandra Di Fazio può a pieno titolo condizionare il nuovo filone di inchiesta sulla speculazione edilizia in cui risulta coinvolto anche il sindaco Beppe Sala.

Col rinvio a giudizio di sei indagati - protagonisti del procedimento "madre" da cui si sono sviluppati tutti gli altri filoni - si mette un punto sul concetto di "ristrutturazione.

Ristrutturare, cioè, non significa poter costruire ex novo, una Scia non può sostituire un permesso di edificazione: moniti validi per gli iscritti della nuovo procedimento, descritti nelle carte giudiziarie come «spregiudicati faccendieri» che si muovono nella Milano dei grattacieli ridotta a «merce da saccheggiare». Trait d’union tra il procedimento sulla lottizzazione abusiva (con i sei rinvi a giudizio) e il nuovo filone giudiziario è pure la presenza di Andrea Bezziccheri: l’imprenditore di Bluestone è tra quelli mandati a processo e al contempo tra gli interrogati dal gip Mattia Fiorentini.

Gli interrogatori

Per lui, la decisione della gup sul procedimento riguardante le due torri costruite al posto di un manufatto, è un guaio giudiziario che pertanto si aggiunge all’interrogatorio preventivo a cui è stato sottoposto insieme all’ex assessore Tancredi e a Catella. Ieri interrogatori anche per gli altri indagati: l’architetto Federico Pella, dimissionario dalla J+S, società coinvolta nella costruzione del nuovo stadio; per l’ex membro della commissione paesaggio di Palazzo Marino Alessandro Scandurra e per l’ex presidente della commissione in questione Giuseppe Marinoni. Accusati, a vario titolo, di corruzione, falso nelle dichiarazioni sul conflitti di interesse, induzione indebita a dare o promettere utilità, i sei indagati si sono presentati davanti al giudice delle indagini preliminari.

Nessuno di loro si è avvalso della facoltà di non rispondere, fatta eccezione per Marinoni.

Marinoni non ha parlato ma ha depositato tramite il legale, Eugenio Bono, una memoria in cui la stessa inchiesta è tacciata di essere «sproporzionata». «Quando le acque si calmeranno e tutto verrà chiarito voglio ritrovarvi qui», ha detto ai cronisti l’ex presidente della commissione paesaggio che, come svelato da questo giornale nei giorni scorsi, ha ricoperto pure vari ruoli e incarichi nella Regione guidata dal leghista Attilio Fontana.

Memorie, atti, documentazioni sono state presentate, inoltre, anche dagli altri indagati. Sentiti dal gip, c’è chi, come Tancredi, in aspettativa dagli incarichi dirigenziali a Palazzo Marino, ha detto di aver agito sempre «nell’interesse del Comune», difendendo, tra l’altro, l’operato del primo cittadino e negando «qualsivoglia patto corruttivo». O chi, come Pella, ha presentato atti volti «a smentire la ricostruzione della procura».

Le deleghe di Catella

Difeso da Paola Severino e Francesco Mucciarelli, l'“erede” di Salvatore Ligresti, Manfredi Catella, si è analogamente detto estraneo ai fatti contestati. «Ho risposto a tutte le domande, tutto quello che potevo dire l'ho detto», ha dichiarato laconico all’uscita del tribunale. Poi la nota: «Nel tutelare gli investitori e in generale tutti gli stakeholders di Coima – scrive Catella – in data 22 luglio 2025 ho proposto al Consiglio di Amministrazione di rimodulare le deleghe assegnatemi in qualità di Amministratore Delegato, escludendo tutte le attività esecutive aventi ad oggetto rapporti con la Pubblica Amministrazione, ivi inclusi professionisti che rivestano anche ruoli nell’ambito della pubblica amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione – si legge ancora – ha deliberato positivamente in tal senso».

Il giudice deciderà sugli arresti «in un tempo congruo», probabilmente entro una settimana.

Le richieste dei pubblici ministeri sono di arresto in carcere per Giuseppe Marinoni, Andrea Bezziccheri, Federico Pella e Alessandro Scandurra; mentre dei domiciliari per Giancarlo Tancredi e Manfredi Catella. Nel frattempo una prima pietra è stata posta: non in un cantiere, ma sul fascicolo – quello sulle Park Towers – da cui tutto è partito.

