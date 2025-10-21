Urso, Giambruno e Tolkien. Ecco il broker De Simone, il più amato dalla destra

L’imprenditore di European Brokers gode di entrature con Rixi e i meloniani. Le dighe, gli eventi con l’ex compagno della premier e la mostra di Sangiuliano

Le amicizie contano. E quelle di Carlo De Simone, professionista rampante e in grande ascesa, contano parecchio. Il profilo del patron di European Brokers, la srl dove fino a tre mesi fa ha lavorato il figlio del ministro Adolfo Urso, è quello di un imprenditore legatissimo alla destra di governo. Non solo la vicinanza al numero uno del ministero del Made in Italy, con cui si è spesso trovato a partecipare a incontri ufficiali e ristretti a Palazzo Piacentini. Non solo l’affaire Condotte che, co