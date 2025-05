Gli Stati Uniti e la Cina ridurranno per 90 giorni una parte dei loro dazi doganali punitivi. La notizia si legge in un comunicato congiunto Usa-Cina da Ginevra. Secondo la dichiarazione, la sospensione entrerà in vigore «entro il 14 maggio».

La Cina revisionerà «i dazi addizionali» sulle importazioni di beni Usa, ha riferito il ministero del Commercio, in merito alla nota congiunta dopo i negoziati di Ginevra. Il segretario Usa al Tesoro Scott Bessent ha affermato che Cina e Usa «abbasseranno i loro dazi del 115 per cento».

I dettagli

Nel comunicato si precisa che la Cina manterrà un dazio del 10 per cento sulle merci Usa, rimuoverà la barriera commerciale del 91 per cento e sospende il restante 24 per cento per 90 giorni. Gli Usa, dal canto loro, hanno annunciato una riduzione dei Dazi del 115 per cento sulle merci cinesi.

Resteranno tuttavia in vigore dazi al 30 per cento sulle importazioni di beni cinesi degli Stati Uniti. «Abbiamo avuto una discussione molto solida e produttiva, anche sui progressi da compiere sul fentanyl» ha detto ancora Bessent.

Nella comunicato si legge anche che «le parti istituiranno un meccanismo per proseguire le discussioni sulle relazioni economiche e commerciali». L’accordo prevede infatti che «i negoziati potranno svolgersi in Cina, negli Stati Uniti o in un paese terzo concordato da entrambe le parti. Se necessario, le due parti potranno svolgere consultazioni a livello operativo su questioni economiche e commerciali rilevanti».

