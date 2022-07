Il dipartimento di Giustizia americano ha annunciato la creazione di una task force speciale sul tema dell’aborto. È una reazione alla decisione della Corte suprema di rovesciare la sentenza Roe v. Wade che dal 1973 rendeva legale a livello federale l’interruzione di gravidanza.

La task force

Nel concreto, il compito della task force consisterà nell’intraprendere azioni legali contro i governi statali e locali che violano le protezioni federali sull'aborto o impongono sanzioni penali o civili ai dipendenti che aiutano le persone ad abortire. Inoltre, è previsto che la task force citi in giudizio gli stati che cercano di vietare i farmaci usati per provocare un'interruzione di gravidanza.

Sarà la viceprocuratrice generale degli Stati Uniti, Vanita Gupta, a guidare la task force. «La Corte ha abbandonato 50 anni di precedenti e ha tolto il diritto costituzionale all'aborto, impedendo alle donne di tutto il paese di essere in grado di prendere decisioni sui loro corpi, la loro salute e il loro futuro», ha detto Gupta in una nota, ripresa dai media statunitensi.

Abolizione sentenza Roe v. Wade

Il 24 giugno la Corte suprema statunitense ha abolito la storica sentenza Roe v. Wade con cui nel 1973 la stessa Corte aveva sancito il diritto costituzionale all’aborto negli Stati Uniti.

La decisione è stata presa da una Corte divisa tra 6 voti a favore e 3 contrari. Con questa sentenza gli stati americani sono liberi di introdurre divieti o restrizioni all’aborto.

L’impegno di Biden

Abortion-rights activists demonstrate against the Supreme Court decision to overturn Roe v. Wade that established a constitutional right to abortion, on Capitol Hill in Washington, Thursday, June 30, 2022. (AP Photo/J. Scott Applewhite)

La task force è una delle azioni promesse dall’amministrazione Biden per difendere il diritto all’aborto. Secondo il presidente americano, «una legge approvata dal Congresso che sancisca il diritto all’aborto a livello federale è la via più rapida» per restituire alle donne il diritto perduto.

Inoltre, Biden, rivolgendosi ai manifestanti che si sono mobilitati dopo la sentenza, ha detto di non abbandonare le proteste esortandoli a riflettere sulle scelte di voto per le prossime elezioni di midterm.

