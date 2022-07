Il documento firmato prevede di limitare alcune potenziali sanzioni che possono colpire le donne che cercano di abortire, dispone anche misure per la protezione dei dati online oltre a istruzioni rivolte ai dipartimenti di Salute e Giustizia per consentire alle donne di accedere con più facilità a farmaci abortivi

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha firmato un ordine esecutivo per cercare di proteggere l’accesso all’aborto. La scorsa settimana la Corte suprema degli Stati Uniti con sei voti contro tre ha cancellato il diritto costituzionale all’aborto ribaltando la sentenza Roe vs Wade del 1973.

«Il modo più rapido per ripristinare la Roe è quello di approvare una legge nazionale», ha detto Joe Biden. «La sfida è andare a votare. Per l’amor di Dio, ci sono le elezioni a novembre. Votate. Votate. Votate. Votate!», ha aggiunto in vista delle elezioni di mid-term di autunno.

«Abbiamo bisogno di altri due senatori pro-choice e di una Camera pro-choice per codificare la Roe. Il vostro voto può far sì che questo diventi realtà»

La misura

L’ordine esecutivo comunque resto ancora limitato, servirebbe un intervento del Congresso per ripristinare il diritto all’aborto. Per ora il documento firmato prevede di limitare alcune potenziali sanzioni che possono colpire le donne che cercano di abortire, dispone anche misure per la protezione dei dati online oltre a istruzioni rivolte ai dipartimenti di Salute e Giustizia per consentire alle donne di accedere con più facilità a farmaci abortivi o di viaggiare attraverso i confini statali per andare in cliniche specializzate.

Biden ha anche incaricato la sua amministrazione di convocare avvocati volontari per fornire a donne assistenza legale pro bono per aiutarli a superare le nuove restrizioni statali dopo la sentenza della Corte Suprema, visto che molti stati, soprattutto quelli conservatori si sono adeguati approvando norme che vietano e limitano fortemente l’aborto.

Ma i poteri dell’ordine esecutivo sono limitati. «Il presidente Biden ha chiarito che l'unico modo per garantire il diritto di scelta delle donne è che il Congresso ripristini le protezioni della Roe come legge federale», ha dichiarato la Casa Bianca in un comunicato. «Fino ad allora, si è impegnato a fare tutto ciò che è in suo potere per difendere i diritti riproduttivi e proteggere l’accesso all’aborto sicuro e legale».

© Riproduzione riservata