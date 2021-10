Il programma Spotlight, in onda mercoledì 20 ottobre alle 21.30, ha seguito per mesi l’azione di Roberto Fiore e Giuliano Castellino. Un viaggio nell’alleanza tra No-vax e neofascisti per capire com’è cresciuto il richiamo alla violenza. I giornalisti? «Siete femminucce, se uno vi dà un pugno...»