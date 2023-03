La vittima è un assicuratore di 49 anni di Torino. Il distacco a conca di Cheneil in Valtournenche, a quota 2.500 metri

Uno sciatore è morto in Val d’Aosta a causa di una valanga che si è staccata a conca di Cheneil in Valtournenche, a quota 2.500 metri. L’uomo, un assicuratore di Torino di 49 anni, esperto scialpinista, è stato raggiunto dal soccorso alpino valdostano in elicottero: all'arrivo dei soccorritori era già stato estratto dalla neve ma le sue condizioni, valutate dal medico di equipaggio, sono apparse subito molto gravi.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si trovava con un amico. Al momento del distacco i due avevano già preso direzioni opposte.

© Riproduzione riservata