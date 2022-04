La procura di Milano ha aperto un'inchiesta conoscitiva, senza titolo di reato né indagati, sulla vicenda di Ivan Luca Vavassori, l'ex calciatore di 29 anni che si è unito alle brigate internazionali per combattere in Ucraina a fianco dell'esercito di Kiev. Il giovane combattente, che si temeva morto, non ha «nulla di rotto» come ha scritto lui stesso sul suo profilo Instagram.

«Sono vivo, ho solo febbre molto alta, alcune ferite in varie parti del corpo. Per fortuna nulla di rotto», ha scritto Ivan Vavassori sul social. Inoltre ha ringraziato i suoi followers per i «messaggi di supporto che mi avete mandato». Prima del suo messaggio, anche il padre, Pietro Vavassori, aveva dichiarato al Tg1 che suo figlio era vivo e che si trovava in ospedale.

L’allarme sulla sorte del foreign fighter italiano era scattato ieri, dopo che dai suoi profili Instagram e Facebook affidati agli amici, era stato postato il messaggio in cui si leggevah: «Ci dispiace informarvi che la scorsa notte, durante la ritirata di alcuni feriti in un attacco a Mariupol, due convogli sono stati distrutti dall'esercito russo. In uno di questi c'era forse anche Ivan, insieme col quarto reggimento. Stiamo provando a capire se ci sono sopravvissuti».

In serata, poi, in un aggiornamento gli amici avevano poi fatto sapere che «la squadra» di Vavassori era «ancora viva», sebbene ci fossero stati cinque morti e quattro feriti.

Ivan Luca Vavassori è figlio adottivo dell'imprenditrice Alessandra Sgarella, donna piemontese rapita dalla 'Ndrangheta nel 1997 e rilasciata dopo nove mesi di prigionia. Sgarella è deceduta nel 2011 dopo una lunga malattia. Nato nei pressi di Mosca, ha giocato nel ruolo di portiere nelle squadre di Bra, Pro Patria e Legnano fino alla serie C, e nella boliviana Real Santa Cruz. Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina ha deciso di unirsi alla Legione di difesa internazionale ucraina.

© Riproduzione riservata