Vietato leggere quelle chat. Blindati i segreti di Delmastro

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Confidenze, conti economici e il nome da scegliere. Nella chat tra l’allora sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove e Mauro Caroccia, prestanome del clan Senese, non emerge solo quello che è stato il loro rapporto d’affari, ma anche un rapporto confidenziale. Chat, quelle tra l’onorevole e il ristoratore, che più che rappresentare un possibile problema giudiziario – Delmastro non è neanche indagato nell’inchiesta sulla società “Le 5 forchette” – rappresentano un problema pol