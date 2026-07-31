l’alt di fontana e i parlamentari barricati in giunta

Vietato leggere quelle chat. Blindati i segreti di Delmastro

enrica riera e nello trocchia
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31 luglio 2026 • 19:19

Lo scontro tra il presidente della Camera e i deputati che volevano consultare i messaggi. Conversazioni sotto chiave. Schlein: «Gravissimo». Così la destra protegge il meloniano

Confidenze, conti economici e il nome da scegliere. Nella chat tra l’allora sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove e Mauro Caroccia, prestanome del clan Senese, non emerge solo quello che è stato il loro rapporto d’affari, ma anche un rapporto confidenziale. Chat, quelle tra l’onorevole e il ristoratore, che più che rappresentare un possibile problema giudiziario – Delmastro non è neanche indagato nell’inchiesta sulla società “Le 5 forchette” – rappresentano un problema pol

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