Quando, il 30 aprile 1975, il conflitto si è concluso con la caduta di Saigon, ha lasciato dietro di sé non solo rovine materiali e umane, ma anche un paesaggio devastato da uno dei più gravi disastri ambientali del XX secolo. Negli anni Sessanta è nato un termine per descrivere questa devastazione: ecocidio

Quando, il 30 aprile 1975, la guerra del Vietnam si è conclusa con la caduta di Saigon, il conflitto ha lasciato dietro di sé non solo rovine materiali e umane, ma anche un paesaggio devastato da uno dei più gravi disastri ambientali del XX secolo.

Intere distese di mangrovie, un tempo brulicanti di vita, erano state ridotte a paludi sterili. Le foreste tropicali, rifugio per centinaia di specie, erano diventate luoghi inariditi colonizzati da erbe invasive. Negli anni Sessanta è nato un termine per descrivere questa devastazione: ecocidio.

Serviva a indicare l’uso massiccio di erbicidi – come il famigerato agent orange, potente erbicida e defoliante – e di armi come il napalm da parte dall’esercito americano per colpire i guerriglieri che si nascondevano nella fitta giungla e nelle paludi del Vietnam del Sud.

Cinquant’anni dopo, le ferite ecologiche del conflitto non si sono affatto rimarginate. Come sottolinea chi in Vietnam lavora da decenni, gli sforzi per riparare questi danni sono stati lenti, frammentari e spesso ignorati dalla comunità internazionale.

L’Operazione Ranch Hand, spiega Pamela McElwee, ecologa alla Rutgre University su The Conversation, è «una campagna che portò allo spargimento di oltre 75 milioni di litri di erbicidi su 2,6 milioni di ettari di territorio. Più della metà di questi conteneva “agente arancio”, contaminato da TCDD, una delle diossine più tossiche conosciute. Le sostanze non risparmiarono né foreste, né fiumi, né villaggi, esponendo civili e soldati a gravi rischi sanitari e ambientali. Scienziati e associazioni umanitarie protestarono fin dai primi anni».

Nel 1969, vari studi hanno dimostrato che uno dei componenti dell’agente arancio provocava malformazioni nei feti di animali da laboratorio. Solo nel 1970 l’uso è stato sospeso e l’ultima missione si è conclusa all’inizio del 1971. Ma il danno era già fatto.

Alle irrorazioni chimiche si sono aggiunti altri strumenti di distruzione ambientale: incendi controllati, bombe incendiarie al napalm (oltre 400.000 tonnellate), bulldozer corazzati noti come «aratri di Roma» capaci di abbattere centinaia di ettari di vegetazione al giorno, e infine il Progetto Popeye, una controversa e segreta operazione di modificazione climatica per prolungare la stagione dei monsoni, rallentando i rifornimenti nemici lungo il Sentiero di Ho Chi Minh.

Illustrazione di Dario Campagna

Con la fine della guerra e l’instaurarsi dell’embargo statunitense, il Vietnam è rimasto isolato, privo di risorse e lasciato solo ad affrontare le conseguenze ambientali. I pochi studi condotti allora da scienziati locali hanno rilevato un drammatico calo della biodiversità nelle aree colpite dagli erbicidi.

Nella valle di A Lưới, negli anni ’80, l’80 per cento delle foreste trattate non si era ancora ripreso: solo 24 specie di uccelli e cinque di mammiferi hanno resistito allo scempio, contro le decine presenti nelle aree intatte. Progetti di riforestazione sono partiti solo alla fine degli anni ’70, come il ripristino manuale delle mangrovie nella foresta di Cần Giờ, ma le risorse erano limitate.

Per anni, gli Stati Uniti hanno negato ogni responsabilità sulla contaminazione da agente arancio. Solo nel 2006, dopo forti pressioni di attivisti e ong, Washington ha stanziato 3 milioni di dollari per avviare la bonifica dell’aeroporto di Da Nang, un punto critico per l’accumulo di diossina.

L’operazione, completata nel 2018, ha comportato il trattamento di 150.000 metri cubi di suolo contaminato, a un costo superiore a 115 milioni di dollari. «La bonifica della base aerea di Biên Hòa, ancora più contaminata, è in corso dal 2019 ma rischia di rallentare per via dei tagli ai fondi dell’Usaid decisi dall’amministrazione Trump», sottolinea McElwee.

Sebbene la comunità scientifica abbia ormai riconosciuto gli effetti sanitari e ambientali dell’agente arancio, manca una risposta giuridica coerente. Il diritto internazionale proibisce dal 1977 «danni gravi, duraturi e diffusi all’ambiente» durante i conflitti armati, ma senza reali meccanismi di applicazione.

I disastri ambientali causati in Kuwait nel 1991 o i danni attuali a Gaza, in Ucraina e Siria, confermano l’inefficacia dei trattati esistenti. Per questo, è in corso una campagna internazionale per riconoscere l’ecocidio come quinto crimine internazionale nel dettato dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, accanto a genocidio, crimini di guerra e crimini contro l’umanità.

Il Vietnam è stato il primo paese al mondo a introdurre l’ecocidio nel proprio codice penale, ma nessuna condanna è mai stata emessa. Anche in Russia e Ucraina esistono leggi analoghe, ma non hanno impedito distruzioni ambientali nei conflitti recenti. La guerra del Vietnam ci insegna che le conseguenze ecologiche di un conflitto sono profonde, durature e spesso trascurate.

Dal febbraio 2022, il conflitto tra Russia e Ucraina ha generato circa 230 milioni di tonnellate di CO2, pari alle emissioni annuali combinate di Austria, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia. Solo nel 2024, gli incendi boschivi, spesso innescati da bombardamenti, hanno bruciato oltre 92.000 ettari, rilasciando 25,8 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti, con un aumento del 118 per cento rispetto agli anni precedenti.

La distruzione della diga di Nova Kakhovka nel giugno 2023 ha causato l'inondazione di oltre 100.000 ettari, rilasciando nel fiume Dnipro e nel Mar Nero più di 150 tonnellate di oli industriali e metalli pesanti come arsenico e zinco. Questo evento ha compromesso l’accesso all'acqua potabile per circa 1,25 milioni di persone e ha danneggiato irreversibilmente gli ecosistemi fluviali e marini.

Il conflitto ha contaminato circa il 30 per cento del territorio ucraino con mine e ordigni inesplosi. Le attività militari hanno rilasciato sostanze tossiche nel suolo, tra cui piombo, mercurio e diossine, con potenziali effetti a lungo termine sulla salute umana e sull'agricoltura. E non ultimo, nel Parco nazionale delle estuari di Tuzly, nel sud dell'Ucraina, sono stati ritrovati circa 2.500 delfini morti, probabilmente a causa di traumi acustici provocati da sonar militari. Le attività belliche hanno inoltre danneggiato habitat marini e costieri, compromettendo la biodiversità del Mar Nero.

Idrogeno pulito dai fanghi

Un team di ricercatori della Nanyang Technological University (NTU) di Singapore ha sviluppato un innovativo metodo alimentato a energia solare per trasformare i fanghi di depurazione – un sottoprodotto del trattamento delle acque reflue – in idrogeno verde e proteine unicellulari per mangimi animali.

Con l'urbanizzazione in crescita, le città affrontano un aumento della produzione di fanghi di depurazione, notoriamente difficili da smaltire a causa della loro composizione complessa e della presenza di contaminanti come metalli pesanti e agenti patogeni. Secondo UN-Habitat, ogni anno vengono generati oltre 100 milioni di tonnellate di questi fanghi a livello globale, una cifra destinata a salire.

Le pratiche comuni di smaltimento, come l'incenerimento o il conferimento in discarica, sono inefficienti dal punto di vista energetico e contribuiscono all’inquinamento ambientale.

Il metodo sviluppato da NTU affronta queste sfide attraverso un processo in tre fasi che integra tecniche meccaniche, chimiche e biologiche, alimentato dall’energia solare.

La prima prevede un «trattamento meccanico e chimico». I fanghi vengono sottoposti a un trattamento meccanico per romperne la struttura. Successivamente, un trattamento chimico separa i metalli pesanti nocivi dai materiali organici, inclusi proteine e carboidrati.

Il secondo una «conversione elettrochimica solare». Utilizzando elettrodi specializzati e l’energia solare, i materiali organici vengono trasformati in prodotti di valore come l'acido acetico – utilizzato nelle industrie alimentari e farmaceutiche – e gas di idrogeno, una fonte di energia pulita.

Infine si ha una «produzione biologica di proteine». In questa fase batteri attivati dalla luce vengono introdotti nel liquido trattato, convertendo i nutrienti in proteine unicellulari adatte per l'alimentazione animale.

I test di laboratorio hanno mostrato che il nuovo metodo recupera il 91,4 per cento del carbonio organico presente nei fanghi e converte il 63 per cento di esso in proteine unicellulari, senza produrre sottoprodotti nocivi.

Il metodo NTU riduce le emissioni di carbonio del 99,5 per cento e l’uso di energia del 99,3 per cento rispetto ai metodi tradizionali, eliminando anche i metalli pesanti nocivi dai fanghi. Questa innovazione rappresenta un passo significativo verso la gestione sostenibile dei rifiuti urbani e la produzione di energia pulita e risorse alimentari alternative. Il team di ricerca prevede di collaborare con partner industriali per testare il processo su scala più ampia, con l’obiettivo di implementarlo nei sistemi di trattamento delle acque reflue esistenti.

© Riproduzione riservata