Vinokilo è sostenibile. Ma non per i lavoratori ancora senza stipendio

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R. arriva davanti al luogo dell’evento Vinokilo alle 6 del mattino. Due giorni di mercato di abbigliamento usato. Il turno dura tredici ore. Ci sono camion da scaricare, vestiti da sistemare, camerini da tenere in ordine, pubblico da accogliere. Il giorno dopo si ricomincia: altre tredici ore. Il contratto di prestazione occasionale è arrivato via mail la sera prima. Il pagamento, c’è scritto, entro 30 giorni lavorativi. Non è mai arrivato. Chi ha lavorato agli eventi italiani di Vinokilo negli