il libro

Violenza nascosta. Gli sgomberi non sono mai «dolci»

Federica Pennelli
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25 agosto 2026 • 19:50

Manu Cencetti racconta come Torino sia diventata un laboratorio. La città caccia chi è povero e marginale legittimando tutto attraverso un linguaggio di “cura”  

Non c’è nulla di dolce negli sgomberi. E non c’è nulla di umanitario. Sgomberi dolci (Eris, 2026), il libro di Manu Cencetti – documentarista, ricercatrice indipendente e attivista – racconta come Torino sia diventata laboratorio di una violenza mascherata da intervento sociale, in cui la città caccia chi è povero, marginale e indesiderabile; legittimando tutto attraverso un linguaggio di “cura” e “partecipazione”.  Lo sgombero diventa un dispositivo politico e culturale attraverso cui «lo sfoll

Federica Pennelli
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Federica Pennelli

Scrive per Domani di salute, diritti e femminismi. Ha iniziato a Radio Sherwood nel 2004 conducendo la rassegna stampa e il giornale radio. Su Instagram è @chiccasherwood