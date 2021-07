Dalle indagini della Procura di Pavia è emerso un video, ripreso da una telecamera di sorveglianza, che mostra il 39enne marocchino Youns El Boussettaoui colpire l'assessore alla sicurezza di Voghera Massimo Adriatici. Le immagini mostrano El Boussettaoui raggiungere l'assessore e sferrargli un pugno su un orecchio, facendolo cadere a terra.

Le immagini non mostrano invece il momento in cui Adriatici estrae l'arma e apre il fuoco contro il 39enne, ma si vede l’assessore rialzarsi mentre l’uomo non ricompare.

