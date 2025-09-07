L'Italia femminile del volley è campione del mondo. Le ragazze guidate da Julio Velasco hanno battuto in finale, a Bangkok, la Turchia per tre set a due, prevalendo nel tie-break decisivo piuttosto nettamente per 15-8. Nel complesso una partita molto tirata, come era stata peraltro la semifinale contro il Brasile, anch'essa vinta al quinto set. Le azzurre sono campionesse del mondo: era successo soltanto nel 2002.

La Nazionale italiana femminile di pallavolo campione del mondo atterrerà domani alle ore 14.15 circa all'aeroporto di Milano Malpensa. Capitan Anna Danesi e compagne nella notte thailandese voleranno alla volta dell'Italia.

Il trionfo sulla Turchia per 3 a 2 al tie-break oltre a essere stata la settima vittoria su altrettanti match del Mondiale in Thailandia, è coinciso anche con il successo consecutivo numero 36 in match ufficiali ritoccando ulteriormente il record assoluto.

Le azzurre che hanno riportato l'Italia del volley femminile dopo 23 anni sono state Carlotta Cambi, Alessia Orro, Benedetta Sartori, Anna Danesi, Sarah Fahr, Yasmina Akrari, Stella Nervini, Myriam Sylla, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini, Paola Egonu, Ekaterina Antropova, Monica De Gennaro ed Eleonora Fersino.

Immediato l’invito del presidente Sergio Mattarella al Quirinale.

