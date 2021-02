Un ispettore della Guardia di finanza nonché consigliere regionale in Sardegna, è indagato dalla procura di Cagliari per voto di scambio, nell'ambito di un'operazione ancora in corso. Secondo l’accusa, Valerio De Giorgi, presidente della terza commissione Bilancio, avrebbe promesso posti di lavoro in cambio del voto a suo favore nelle elezioni regionali del 2019.

Il consigliere è stato eletto con Fortza Paris, ma è poi passato al gruppo misto in Regione. All’Unione Sarda Valerio De Giorgi in merito all’impianto accusatorio ha dichiarato che: «È un'ipotesi assolutamente infondata, ma sono a completa disposizione della magistratura. È giusto si indaghi e si faccia luce su qualsiasi ombra».

Nel frattempo, i finanzieri sono entrati nel palazzo del Consiglio regionale per acquisire la documentazione necessaria a proseguire le indagini, dopo aver sentito alcune persone vicino al consigliere, alcune delle quali hanno confermato le ipotesi degli inquirenti.

