Sono partite le prime lettere di licenziamento per i 340 dipendenti della Whirlpool di Napoli: per convincere i lavoratori a rinunciare ai ricorsi l’azienda offre un incentivo all’esodo di 85mila euro o la possibilità di trasferimento presso lo stabilimento di Varese.

«Con la presente le comunichiamo il recesso della nostra società dal rapporto di lavoro con lei intercorrente con effetto immediato». Bastano poche righe per comunicare il licenziamento ai 340 lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli. Le prime raccomandate, firmate dal responsabile delle risorse umane del ramo europeo del gruppo statunitense, sono state inviate il 3 novembre ai dipendenti dell’azienda.

I licenziamenti sono partiti dopo che martedì sera, durante l’ultimo incontro al ministero dello Sviluppo economico sulla crisi del sito produttivo campano, il governo ha formalizzato a Fim, Fiom e Uilm che non sarà possibile garantire la «continuità lavorativa». Cioè il contrario di quello che gli era stato promesso dal ministero del lavoro il 19 ottobre.



L’incontro al Mise

Il sindacato aveva chiesto che, prima dell’invio delle lettere, i lavoratori fossero «trasferiti» a un altro datore di lavoro, in modo da non interrompere retribuzioni e contratti. I sindacati speravano nell’individuazione di un’entità ponte che assumesse i lavoratori in attesa che l’ipotesi di un nuovo consorzio prospettata al tavolo di crisi diventasse realtà, ma il governo ha chiarito che questo passaggio non sarà possibile.

Da qui l’accelerazione nell’invio delle lettere di licenziamento, con Whirlpool, che ha deciso di non attendere il pronunciamento del giudice sul ricorso presentato dalle sigle dei metalmeccanici per comportamento antisindacale.

Le manifestazioni di interesse

Sempre durante l’incontro di martedì al Mise, la vice ministra Alessandra Todde ha parlato di «numerose manifestazioni di interesse» per risolvere la vertenza: «Il governo sta vagliando le proposte non unicamente in base alle assunzioni, ma al fine di scegliere chi possa rispettare il piano industriale individuato», ha detto Todde. Al tavolo hanno partecipato il ministero del Lavoro, Invitalia, Regione Campania e i sindacati, mentre non era presente la società.

La settimana scorsa la vice ministra era stata nello stabilimento di via Argine e aveva incontrato alcuni degli oltre 300 operai che sono in lotta da ormai quasi tre anni.

Whiropol conferma nella lettere di licenziamento che «restano confermate le offerte di un incentivo all’esodo pari a 85.000 euro o in alternativa il trasferimento presso l’unità produttiva di Cassinetta di Biandronno, in provincia di Varese». Le offerte prevedono la rinuncia ai ricorsi contro i licenziamenti.

Domani mattina è già prevista un’assemblea di fabbrica.

