La disponibilità evidenziata all’incontro era spiegata dalla chiamata intercettata sull’utenza in uso ad Angelo Siino. Era lui l’amico in grado di poter intercedere presso la presidenza della regione e di risolvere il problema dell’Intercantieri

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Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo a questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Questa nuova serie sarà dedicata al dossier Mafia e Appalti.

La limpidezza della conversazione evita molti commenti ma sottolinea la presenza sopra tutti di Angelo SIINO, che garantisce per Serafino MORICI che sembra aver conosciuto il LI PERA la sera prima e che già gli si rivolge direttamente con tono estremamente confidenziale, come si vuole sia d'uopo tra appartenenti alla stessa organizzazione. Sarino CASCIO, invece, tratta con distacco amichevole il LI PERA, segno esteriore del suo rango.

In ogni caso solo il SIINO sovrasta su tutti conservando il suo ruolo di coordinatore delle attività di ognuno.

A conferma di ciò è la telefonata intercorsa alle ore 16,45 dello stesso giorno tra FALLETTA Alfredo e LI PERA Giuseppe, nonché le successive.

omissis -

L= geometra carissimo...

F= come va?

L= diciamo che potrebbe andare meglio, ma non lamentiamoci...

F= vero è...

L= perciò...ehhh...lei dovrebbe urgentemente... perché...non so se qualcuno di voi viene da me, perché eravamo rimasti con l'ingegnere sabato che c'era qualche cosa da chiarire...

F= sì...

L= comunque...io sono stato avvicinato ieri mattina da Angelo...

F= sì...

L= ed ha bisogno urgente di parlare con lei...

F= ho capito va bene...

L= a questo punto...diciamo...se qualcuno... se diciamo siete incasinati, possiamo anche non vederci, perché la cosa è abbastanza complicata rispetto a come si pensava...

F= no...no...io ho avuto...fino a quando le cose si sono...

L= quando?

F= l'altro giorno (incomprensibile)...

L= ehhh... se SPINGULA (o simile)... ieri mattina alle 11,00 mi venne a cercare in cantiere era quello, era quello che le ho detto prima...

F= ho capito...quindi bisogna parlare con lui...

L= sì perché qualcuno di là è andato è andato da lui a dirgli... ma vedi che noi non li conosciamo insomma...quindi...dice dobbiamo sapere cosa dobbiamo fare...e...quello dice io prima che parlo debbo sapere con chi..

F= ho capito...

L= quindi mi ha detto, mi ha spiegato tutto... dico se qualcuno passa di qua io glielo posso anche ripetere, però se...ehhh..ehhh... insomma lei deve incontrarsi con lui... insomma a Palermo...più presto è meglio è perché hanno tutto diciamo...soprasseduto in attesa di questi chiarimenti...

F= io ora non lo so... io ci posso solo andare questa sera...

L= ehhh...

F= domani ho una gara a Licata...

L= ehhh...

F= poi giovedì mattina debbo partire...

L= io ci ho parlato e gli ho dato... però giustamente quello dice... ma siccome lui dice che aveva parlato, fatto detto...

F= ehh...

L= dice è meglio che sia lui che venga da me... e chiariamo com'è il discorso perché quella visita che ho ricevuto venerdì...

F= sì...

L= mi diceva...non c'era...quella era una fesseria... non ci sono problemi...però i problemi sono i signori...

F= dell'amministrazione...

L= ecco...

F= e va bene...vuol dire che...

L= ecco... perché dice, ma dice noi non conosciamo nessuno di questa gente qua...

F= e manco dall'altra parte infatti hanno dato mandato a lui di organizzare la cosa...

L= perfetto...

F= e va bene...e noi altri ci staremo (o simile), perché io questo lavoro... onestamente non lo voglio perdere a qualsiasi costo...;

L= sì...siccome io voglio dire...giustamente diceva... gli dici a FALLETTA che mi viene a cercare...dico...chiariamo quello che dobbiamo chiarire e buonanotte...;

F= ahhh...questo è... ehhh questo è...qua si fa tutto... (incomprensibile)...certo quando si fanno queste cose così...ora l'ultimo...prima era tutto a posto...ora...;

L= ehhh...va bene...;

F= d'accordo...;

L= d'accordo?...

F= sì...

L= quindi anche se non ci vediamo...lei sa già come è il discorso...;

F= va bene...va bene...;

L= la saluto...;

F= grazie assai...;

L= prego...arrivederci... (vds.all.n.153);

Alle ore 10,15 del 22/02/1990 l'impiegata della RIZZANI DE ECCHER, sede di Caltanissetta, chiamava la COFAPI e conversava con l'impiegata.

S=utente chiamato D=utente chiamante

S= buongiorno...

D= buongiorno...è la RIZZANI DE ECCHER...

S= sì chi voleva?...

D= c'è il geometra FALLETTA...

S= no...il geometra non c'è...

D= senta io dovevo lasciare questo numero di telefono...in tal caso viene...glielo dà...

S= un attimo solo...;

D= sì...;

S= mi dica...;

D= SIINO...

S= come?...

D= SIINO...

S= SIINO...

D= sì...

S= sì...

D= 091...

S= sì...

D= 62...

S= 62...

D= 55...

S= 55...

D= 239...

S= 239... va bene...

omissis - (vds.all.n.154)

Alle 18,43 del 23/02/1990 FALLETTA chiama la RIZZANI DE ECCHER e conversa con uomo, riconosciuto dai militari all'ascolto in LI PERA Giuseppe.

U= pronto...

F= sì...

U= geometra carissimo...

F= carissimo...

U= come va...

F= ma qua siamo...

U= perciò ehhh...lei poi ha avuto quel numero mi pare no...;

F= sì...sì...sì...;

U= perfetto...

F= sì... -OMISSIS- (vds.all.n.155)

Il 24/02/1990 alle ore 10,13 si aveva la conferma che l'accordo tra LI PERA e FALLETTA per la questione "del 20 febbraio" sopra indicata (vds.all.nnr.127 e 128) riguardasse effettivamente i "lavori per il restauro del Pantheon di Ventimiglia annesso alla chiesa monumentale di San Francesco".

Infatti, nel corso della telefonata, LI PERA diceva:

-OMISSIS-

L= mi dica una cosa...noi altri per giorno 28...che dobbiamo fare?...dobbiamo presentare qualcosa o no?...

F= per quella piccola?...

L= ehhh...

F= no,no,no,no,no,no,no...

L= tutto chiuso...tutto chiuso...

L= va bene...

F= va bene?...

L= d'accordo...;

F= grazie...; (vds.all.n.156)

Il 28/02/1990 alla gara sopra indicata né la RIZZANI DE ECCHER né la COFAPI partecipano inviando offerta. Si noti come al termine della conversazione è il FALLETTA che ringrazia il LI PERA.

Alle ore 18,44 del 27/02/1990 Franco GIARDINA chiamava FALLETTA per gli ultimi accordi circa la gara del 28 febbraio. - omissis -

G= sabato mi sono visto con Antonio..

F= sì...

G= ...ehhh...la...la...lui ha qualche problemino...

F= di che cosa?...

G= è per quel discorso...ora ci sono diverse cose che mi dice a...voi partecipate a tutte no?...

F= ...no a una no... a quella piccola...

G= ...no ma ce ne sono...

F= ...sì...sì...sì...l'ho trovate partecipiamo a tutte sì tutte tutte indistintamente

G= ecco...questo lui...mi raccomandava...

F= no...noi per quello il PAS glielo abbiamo dato ma oramai oramai più PAS a nessuno...no...no...lo capisco ed è giusto arrivati a 'sto punto sennò....un atto di sì...sì...l'ho visto ora io l'ho letto ora...;

G= ...che ce ne è u...

F= ...quattro ce ne sono...

G= ...e di quanto sono? che importa sono...?

F= tutte 570, 580, 560...

G= eh...avete già partecipato?

F= abbiamo fatto una richiesta...fanno richiesta...

G= e senti una cosa Alfredo...

F= ...uh...

G= una di queste associate...ehhh...siete impegnati già...

F= no...no...no...

G= eh...vi potete associare con l'amico mio qua dello studio?...

F= ...sì...

G= ...che non ne ha mai fatto e quindi non potrebbe neanche partecipare...se no...

F= sì...sì...sì...sì...

G= se non inizio...;

F= come no...perché no...con molto piacere...

G= ehhh..che cosa deve fare lui?...

F= niente deve solo venire qua un giorno, parlare con la segretaria...portare la...il certificato e ci pensiamo noi a fare tutto...;

G= ahhh...lui ti porta...

F= e basta...;

G= il certificato di iscrizione...;

F= e basta...;

G= va bene...senti...che devi fare con...là Contessa...

F= ti dissi sì...

G= ehhh...va beh...mi dicesti sì...

F= noi domani ci siamo a Palermo...;

G= mi lasciasti...;

F= domani a Palermo siamo...;

G= (pausa)...domani a Palermo a che ora ci siete?...

F= fino alle due siamo lì...

G= (pausa)...e in studio fino a che ora ti trattieni?...

F= stasera?...

G= ehhh...

F= ancora un'ora sicuro...;

G= ehhh...io voglio vedere se c'è mio cugino...domani sì...che questa è una cosa...

F= va bene...ti dissi sì... va bene...d'accordo...ahhh..ma quello che aveva?...era preoccupato di che cosa?...

G= chi è...;

F= ma ti ha detto che...

G= no, no, no non è preoccupato per voi...ho un po' di seccature ma problemi suoi sono diciamo niente...ehhh... diciamo che ora questo discorso verrà fuori...in fa...in fase di...di campagna...ecco...;

F= ho capito...ma quella cosa va avanti oppure si è arenata?...

G= quale?... (pausa)...no, no, no la nostra va avanti perfettamente io l'ho vista...me l'ha fatta vedere...ho fatto la revisione...tutto in mano ha niente di...;

F= ho capito...;

G= non è cambiato niente...semplicemente...sai com'è...nei piccoli paesi un discorso del genere...;

F= certo...;

G= per...cercare di fottere il prossimo...;

F= certo lo capisco...lo capisco...;

G= ecco se lui come infatti dicevo...se loro partecipano...ehhh...eventualmente si va a chiedere un PAS...un qualche cosa in modo tale da...da...;

F= certo...;

G= ecco...mettiamoci con le palle...;

F= sì..sì..va bene...va beh...allora aspetta la telefonata tua...;

G= sì...;

F= ciao...;

G= ti saluto ciao...; (vds.all.n.157).

FALLETTA in questa occasione forniva la prova inconfutabile dell'esistenza di una organizzazione stabilmente insediata sul territorio e dedita al controllo di ogni singolo appalto. Il PAS è l'autorizzazione a partecipare alla gara. La sola intenzione deve essere preventivamente approvata.

In questo modo si esprime il massimo livello di controllo del territorio e si materializza nella sua essenza "Cosa Nostra" e l'associazione per delinquere di tipo mafioso. In pratica è il concetto posto a base dell'art.416 bis c.p. che trova materializzazione.

Il 13/03/1990 alle ore 12,32 l'ing. Alessandro VOLTA della Intercantieri chiamava FALLETTA presso la sede della COFAPI per ottenere una intermediazione nei confronti del dott. ALEO della Presidenza della Regione Siciliana -direzione per i rapporti extra-regionali- il quale frapponeva difficoltà al VOLTA per l'invio di alcuni documenti inerenti il consorzio. Pur non conoscendolo FALLETTA gli assicurava che attraverso un suo amico egli era raggiungibile.

(vds.all.n.158)

Il 19 successivo VOLTA chiamava alle 10,45 la COFAPI e lasciava all'impiegata un appunto concernente la necessità che il FALLETTA lo accompagnasse il martedì o mercoledì successivo dal dott. ALEO della Presidenza della Regione Siciliana. (vds.all.n.159).

Alle 16,06 VOLTA rintracciava FALLETTA e gli chiedeva se, essendo egli a Palermo in serata, potevano recarsi l'indomani lì per quella faccenda. (vds.all.nr.160).

La disponibilità evidenziata all'incontro era spiegata dalla chiamata delle 14,14 del 20 successivo, intercettata sull'utenza in uso al SIINO Angelo, nella quale questi fissava un appuntamento proprio con il dott. ALEO. Era Angelo SIINO l'amico in grado di poter intercedere presso la Presidenza della Regione e di risolvere il problema dell'Intercantieri (vds.all.n.96_).

Il rispetto del principio della territorialità era espresso in una conversazione intercorsa tra FALLETTA e LI PERA alle ore 17,03 del 16/03/1990.

omissis -

L= c'era qualche cosa che non era... almeno diciamo...ehhh....non è stata poi chiara nel secondo discorso...di quello vicino Trapani... là ma c'è qualche altro oltre...in quanti siamo lì in questo discorso?...

F= no...no...no...noi siamo in due...;

L= ehhh...;

F= noi dobbiamo dare una fettina a questo locale...che mi pare anche evidente...;

L= No, per carità...io...;

F= solo questo...;

L= né...né;

F= ma poi ne volevo parlare con lei quando ci incontriamo...;

L= ahhh...ho capito...siccome era stato recepito questo messaggio...

F= no...no...;

omissis - (vds.all.n.161).

I contatti tra gli appartenenti all'organizzazione restavano, nel tempo, sempre fitti e continui. Serafino MORICI, presentato al LI PERA, stabilisce con lui rapporti diretti.

Alle 12,06 del 20/03/1990 infatti egli chiama la RIZZANI e lascia il numero 091/6815978 quale suo recapito per farsi richiamare dal LI PERA appena tornato in ufficio. Il numero risulta intestato a MANFRIDA Maria, via Tommaso Aversa n.69, Palermo, identificata per MANFRIDA Marietta nata a Capistrano il 7.5.1913, residente a Palermo in via T. Aversa n. 69, coniugata con MORICI Giovanni classe 1913.

(vds.all.n.162.).

Chi sia MORICI Serafino lo si evince anche dalla conversazione delle ore 16,39 del 20/03/1990, in cui LI PERA parlando con la sua segretaria Giulia, le dice tra l'altro:

omissis -

G= ehhh...e poi il geometra MORICI...

L= ahh...MORICI...

G= ehhh...

L= è quello che ti dicevo io...no...MORICI chiama per conto di...

G= ehhh...

L= ...di SIINO...gli ha detto di richiamare giovedì...

G= sì...

L= ecco, perfetto...il numero te lo sei fatto lasciare?

G= sì...

L= ecco, bene così giovedì mattina li chiamiamo...;

omissis - (vds.all.n.163).

Serafino MORICI è quindi un personaggio di rilievo organicamente inserito nella struttura di "Cosa Nostra". Tale assunto risulta anche dimostrato dal tratto usato da MORICI nei confronti del FALLETTA, evidentemente di "rango" inferiore e quindi interpellato per interposta persona, come nella telefonata delle ore 17,13 del 19/04/1990. (vds.all.n.179)

Un altro punto fermo nelle indagini veniva posto dalla telefonata del 26/03/1990 delle 08,57 tra LI PERA e FAVRO della RIZZANI di Udine.

omissis -

F= sì...

L= ciao...

F= ciao...

L= senti, prendi nota un po' di tutta 'sta roba qua...

F= aspetta, aspetta un attimo che sono...dimmi...

L= allora quello che...intanto quello che hai già ricevuto...e poi...e poi... quello che...che tutto questo è roba da ringraziare...;

F= bene...

L= Carini...

F= Carini da ringraziare..

L= ehhh...RUSSO...;

F= ehhh...;

L= metti tra parentesi RUSSO...;

F= sì...;

L= Rosario...;

F= ehhh...

L= Pantelleria...tra parentesi Angelo SIINO...;

F= Angelo SIINO...;

L= ehhh...ehhh... con due I...;

F= SIINO...

L= poi credo che riceveremo Comune di Siculiana...

F= sì...

L= 4.268.000.000...

F= eh...

L= tra parentesi metti SUTERA Agrigento...

F= ehhh...

L= poi comune di Sciacca 4.055.000.000...

F= quattro zero cinquantacinque...

L= tra parentesi BRUCCOLERI... Agrigento...

F= BRUCCOLERI...

L= BRUCCOLERI...

F= eh...

L= l'ultima...Regione Siciliana Presidenza tre miliardi 335 è un pensionato con relativa attività di sociale comune di Palermo...

F= tre miliardi zero...

L= e tre miliardi tre tre cinque...

F= sì...

L= Francesco Paolo SPINELLI...questa di Catania la spediamo domani...

F= va bene...

L= in mattinata ti manderò i dati...ehhh...per la Pretura di Palermo...

F= ehhh...

L= tutte quelle...

F= senti, ma il duomo di Monreale?...

L= il duomo di Monreale ti volevo dire di...eh..eh... sì stamattina che andiamo...

F= sarebbe il 28...

L= no, andiamo da soli...

F= andiamo da soli...

L= andiamo da soli perché lì c'è...pare che ci faccia...siccome il progetto è della FIAT Engineering no...

F= sì...

L= pare che la COGI vuole fare casino...allora si stanno un po' tutti incazzando lì...;

F= ho capito...;

L= allora andiamo da soli...;

F= eh...;

L= mentre domani ti confermo quello di Palermo da 3 miliardi se andiamo da soli o con qualche altro...;

F= ho capito...;

L= quindi Monreale...;

F= credo che questo qua di Monreale vada dopodomani insomma...;

L= va bene... ma dice che fa testo il timbro postale...;

F= speriamo bene... spero di sì...;

L= tu manda il telegramma...;

F= ok...;

L= va bene?;

F= va bene...;

L= per l'altra ti confermo domani...;

F= d'accordo...;

L= ciao...;

F= ciao...;

(vds.all.nr.164)

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