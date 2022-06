Come coronare un anno sociale che volge al termine? Nel porsi questa domanda, i membri di ELSA Modena e Reggio Emilia già conoscevano la risposta.

Se il motto di ELSA è: “Un mondo giusto dove ci sia rispetto per la dignità umana e la diversità culturale”, quale miglior modo di promuovere l’incontro tra culture e paesi diversi se non organizzando una Summer ELSA Law School?

Dunque, eccoci qui. Quest'anno abbiamo preso la decisione di lanciarci in un progetto molto ambizioso, che si svolgerà in grande stile nella cornice della nostra splendida città di Modena: una scuola estiva di diritto della durata di una settimana, organizzata da studenti per studenti.

La Law school

Dal 17 al 24 luglio, studenti provenienti da tutto il mondo avranno l’occasione di frequentare più di 20 ore di programma accademico tenute interamente in lingua inglese, che vedranno coinvolti professori e professionisti tra i più aggiornati ed esperti del settore del diritto agroalimentare.

Le lezioni verteranno su tematiche di estrema attualità, dalla normativa internazionale a quella europea, dai sistemi di etichettatura alla tutela dei consumatori, dal diritto penale agro-alimentare al diritto al cibo nelle Convenzioni internazionali, e avranno luogo nell’incantevole chiostro del Dipartimento di Giurisprudenza, sito nel centro storico di Modena, che può offrire agli studenti, oltre ad aule studio attrezzate, anche una fornitissima Biblioteca Giuridica.

Il diritto agro-alimentare è dotato di una forza espansiva talmente grande da destare uno spiccato interesse nel dibattito giuridico contemporaneo. Basti pensare, infatti, alla sempre più crescente sensibilità nei confronti della tutela del consumatore, ma anche all’attenzione a temi come la salute, la sostenibilità e il biologico e a come questi hanno influenzato il mercato degli alimenti e la relativa produzione normativa.

Il programma accademico, nell’ottica di fornire un’esperienza quanto più possibile completa sulla tematica del diritto alimentare, oltre a lezioni frontali, comprende anche dibattiti legali sui temi più caldi e visite istituzionali guidate presso caseifici, cantine produttrici del Lambrusco e acetaie, durante le quali i partecipanti potranno osservare e capire come tutti i nostri prodotti locali più rinomati arrivano alle nostre tavole.

Conoscersi in tutta Europa

La Summer ELSA Law School on Food Law non è solo studio. Grazie ad un intenso e coinvolgente programma culturale e sociale, studenti e giovani laureati provenienti da tutta Europa avranno l’occasione di conoscersi e condividere esperienze indimenticabili all’insegna del divertimento e della spensieratezza, il tutto nella caratteristica città di Modena, che col suo Duomo e la svettante Torre della Ghirlandina può vantare uno dei siti riconosciuti dall’UNESCO più celebri del Nord Italia.

Modena è a misura d’uomo e questo non può che essere un pregio, nonché un vantaggio per il nostro evento: infatti, in virtù delle sue dimensioni, si possono coprire le brevi distanze comodamente a piedi, senza perder tempo coi mezzi di trasporto (che a luglio non sono l’ideale). In più, la città gode anche di una posizione strategica. Trovandosi nel cuore dell’Emilia Romagna, i partecipanti avranno la possibilità di visitare anche altre città ad essa limitrofe, come la splendida Bologna, sede dell’Alma Mater Studiorum e centro di riferimento per la vita universitaria.

Non per ultimo, non c’è luogo migliore dell'Italia, rinomata in tutto il mondo per la “cultura del buon cibo”, e di Modena in particolare, con la sua ricca tradizione culinaria, per immergersi in un’esperienza di saperi e sapori del tutto unica, in cui ci sarà l’imperdibile occasione di assaggiare i prodotti migliori delle tavole emiliane. Tortellini, prosciutto di Parma, Parmigiano Reggiano, gnocco fritto, erbazzone, aceto balsamico.... solo a menzionarli sale l’acquolina in bocca!

Le quote per i partecipanti (comprensive di Programma Accademico, Programma Sociale, vitto e alloggio) sono calmierate, al fine di garantire la partecipazione il più possibile indipendente dalle condizioni economiche, patrimoniali e reddittuali.

La terza edizione

L’insieme di tutti questi elementi rende l’evento imperdibile nel suo genere e noi lo sappiamo bene perché non è la prima volta che la sezione locale di ELSA Modena e Reggio Emilia si destreggia nella sua realizzazione: quella di quest’anno è la terza edizione. E se ci chiedete perché ancora una volta abbiamo scelto di dar vita alla Summer ELSA Law School on Food law, noi vi rispondiamo con le parole di una ragazza partecipante ad una delle precedenti edizioni, che ci ha lasciato una testimonianza della sua esperienza.

Valentina dice: “Taking part in this SELS allowed me to deepen into the agri-food world, both legally and through the practical experiences we have been making during the week. The lecturers were really stimulating and taking part into simulations made the academic programme more appealing to be involved.” Questo entusiasmo è il motore che ci spinge ad affrontare tutte le sfide che l’organizzazione di un tale progetto comporta.

È inevitabile, infatti, scontrarsi con le difficoltà: è ciò che accade quando si ha l’ambizione di realizzare qualcosa di così grande. Tuttavia, il fatto di essere consapevoli dei nostri limiti ci permette di puntare tutto sulle nostre potenzialità, che non sono poche.

Vivendo l’esperienza di un’associazione come è ELSA si impara a lavorare di squadra, ad uscire dal proprio guscio sicuro e a mettersi alla prova, scoprendo che il confronto con l’altro è un’occasione per arricchirsi, anche e soprattutto quando ci fa svelare le nostre fragilità. In ELSA tutto parte da un’idea: la si valuta, la si studia, la si arricchisce e pian piano le si lascia prendere concretezza.

Lavorare insieme ad una stessa idea, con costanza, dedizione e determinazione, nella prospettiva di raggiungere un obiettivo comune e prescindendo da qualsiasi tornaconto personale: questi sono gli ingredienti per avere successo.

