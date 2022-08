Parla il segretario di Area: «Alcuni candidati sfruttano il marchio di indipendenti, ma hanno alle spalle rapporti storici sia con gruppi associativi che ex capocorrenti. Trovo che sia scorretto». Difende il procuratore generale Salvi dagli attacchi per la gestione del disciplinare, «fondati su argomentazioni strumentali e in alcuni passaggi ho letto anche un carattere ritorsivo. Salvi ha utilizzato con prudenza lo strumento disciplinare, proprio per come è concepito per legge»

Il 18 e 19 settembre i quasi novemila magistrati voteranno per eleggere il nuovo Csm: i candidati sono 87 e la legge elettorale appena approvata rende imprevedibile il risultato. Eugenio Albamonte, segretario di Area ed ex presidente dell’Associazione nazionale magistrati, analizza il contesto in cui si svolgono queste elezioni e le aspettative per il prossimo Consiglio dopo gli scandali della consiliatura in via di conclusione.

La nuova legge elettorale ha condizionato la strategia elettorale del gruppo di Area?

Per statuto, Area esprime i suoi candidati attraverso un percorso di selezione nelle assemblee territoriali e poi con le primarie, introdotte sulla base della precedente legge elettorale di tipo maggioritario su un collegio unico nazionale. In questi mesi la procedura si è complicata, perché il perimetro dei due collegi per i magistrati requirenti e i quattro per i giudicanti è stato comunicato solo all’ultimo mentre il processo di selezione dei candidati era già cominciato. Questo ci ha costretti a procedere a fari spenti.

La legge incentiva anche le candidature indipendenti, è un bene o un male per il sistema?

La pluralità di candidati è una ricchezza per la magistratura e un modo per recuperare la centralità degli elettori. Tuttavia, spiace vedere che qualcuno sta sfruttando scorrettamente l’etichetta di indipendente.

Cosa intende?

Alcuni candidati sfruttano il marchio di indipendenti, ma hanno alle spalle rapporti storici sia con gruppi associativi che ex capocorrenti. Trovo che sia scorretto partecipare alla corsa elettorale come indipendente, puntando sul fatto che i colleghi non ricordino il passato e la provenienza associativa.

Questa legge elettorale ha introdotto molti meccanismi nuovi ed è presentata come un modo per arginare il ruolo dei gruppi associativi. È così?

Sostenere che questa sia una legge contro le correnti è una falsificazione della realtà. Il motivo è semplice: si tratta di una legge prevalentemente maggioritaria, che per antonomasia favorisce i gruppi organizzati e non certamente forme di rappresentanza dal basso. La politica che ha voluto far passare questa legge come uno strumento per combattere le correnti o non ha capito che cosa ha approvato, oppure mentiva.

Tutto come prima, quindi?

Io dissento dall’assunto iniziale. L’obiettivo di privare i gruppi associativi dalla possibilità di partecipare alla vita della magistratura è sbagliato. Si sarebbe dovuto costruire un nuovo sistema in cui, insieme ai gruppi, potessero contribuire anche altre forme di aggregazione. Per farlo, però, il modo corretto sarebbe stato quello di tornare a una legge elettorale di tipo proporzionale.

Per la prima volta da anni, Magistratura democratica non si presenta insieme ad Area, di cui pure è una componente fondante. Come mai?

Mi lascerei alle spalle la discussione sulle ragioni di questa scelta da parte di Md, anche perchè non le ho capite. Io penso al futuro e credo che Area e Md continuino a condividere i valori di fondo, come la necessità di una magistratura orizzontale e motivata da una funzione sociale e l’obiettivo del recupero di credibilità del Csm. Se questi temi rimangono centrali per entrambi i gruppi, abbiamo ottime possibilità di ritrovarci insieme in Consiglio.

Con quali linee programmatiche si presentano i candidati di Area?

Nella riforma dell’ordinamento giudiziario ci sono alcuni temi che saranno oggetto del nostro impegno al Consiglio. La riforma dell’ordinamento giudiziario è caratterizzata da una forte spinta alla gerarchizzazione negli uffici, che ora tocca anche gli uffici giudicanti e non solo quelli requirenti, e questo va contrastato. Lo stesso vale per la creazione di un sistema burocratico che si fonda sulla mera produzione numerica di provvedimenti, senza attenzione vera per la qualità della giurisdizione. Dobbiamo riportare al centro il concetto che per dare risposte ai diritti dei cittadini serve un tempo di meditazione, perché una decisione sbagliata non promuove giustizia. Infine, ci opponiamo alla spinta data alle sanzioni disciplinari, con l’introduzione di nuove fattispecie che riguardano il pm, chiaramente finalizzate a ridurre la capacità del magistrato requirente di svolgere la sua attività in modo sereno.

Gli eletti togati, in ogni caso, rimarranno in carica fino alla nomina dei laici da parte del nuovo parlamento. Ancora una volta la politica incide sulla magistratura?

Dal punto di vista della funzionalità non è un problema: l’attuale Csm rimane insediato e agisce in regime di prorogatio. C’è tuttavia una questione politica assolutamente deleteria: il ritardo nell’indicazione dei laici coincide, infatti, con la necessità della politica di redistribuire alcune posizione, sulla base dei nuovi rapporti di forza che usciranno dalle elezioni. Questo tradisce l’idea che la politica ha della rappresentanza laica al Csm: una cinghia di trasmissione tra i nominati e i partiti che li indicano e il Consiglio considerato come il buen retiro di politici che hanno perso altre poltrone.

La stupisce?

Rilevo che in questo modo non si va da nessuna parte nel rinnovamento delle dinamiche consiliari. Il parlamento dovrebbe nominare giuristi e avvocati insigni, che si siano distinti per qualità culturali e non per orientamento politico. Il fatto di ritardare l’indicazione dei laici in funzione delle nuove dinamiche parlamentari mostra in modo univoco l’intenzione delle forze politiche di utilizzare questa componente del Csm in modo improprio. Non è certo un modo per ridurre la tensione tra magistratura e politica.

Questo sarà il Csm post-scandali giudiziari, dall’hotel Champagne alla loggia Ungheria. Quanto continua a incidere questo passato recente?

Gli scandali passati sono ben presenti nella mente di tutti, candidati ed elettori. Ciascuno di noi ha fatto le sue valutazioni sul perché di quelle vicende e su come fare per evitare che in futuro si ripetano. Gli elettori voteranno le persone che risulteranno affidabili, ma l’obiettivo di tutti deve essere quello di restituire al Consiglio la funzionalità, in modo trasparente e senza condizionamenti derivanti da dinamiche di appartenenza o di clientela.

I gruppi associativi sono cambiati, negli ultimi due anni?

Chi più, chi meno, per decisione convinta o costretti dalla necessita di rinnovare, i gruppi hanno fatto quello che potevano. Oggi andiamo incontro a un Consiglio di svolta e dobbiamo tradurre in azione quotidiana i buoni propositi di rinnovamento che ci siamo ripetuti tra noi. Attenzione, però, a non sottovalutare ciò che è successo: gli scandali hanno rappresentato un certo modo di gestire il potere al Csm da parte non solo dei gruppi associativi ma soprattutto di alcuni notabili. Il sistema si saldava sull’esistenza di una offerta di clientela, ma anche su una domanda da dentro il corpo della magistratura. Bisogna di mostrare che questo è stato superato.

A questo proposito, ci sono state molte critiche alla gestione del disciplinare da parte del Csm uscente, accusato di aver proceduto troppo poco.

E’ presto per fare un bilancio perché molte vicende sono ancora pendenti, basti pensare a quella di Cosimo Ferri. Sono stato colpito dagli attacchi ricevuti dal procuratore generale di Cassazione, Giovanni Salvi, per tutta la durata del suo mandato come promotore dell’attività disciplinare. Gli attacchi sono arrivati sia dai giornali che da alcuni segmenti della magistratura e mi hanno lasciato fortemente perplesso.

Perché?

Li ho trovati fondati su argomentazioni strumentali e in alcuni passaggi ho letto anche un carattere ritorsivo. Salvi ha utilizzato con prudenza lo strumento disciplinare, proprio per come è concepito per legge, e non mi sembra che si sia risparmiato o abbia utilizzato logiche di protezione nei confronti di qualcuno. Questi attacchi sono stati un danno ingiusto sia per il diretto interessato che per la categoria, perché hanno fatto apparire la magistratura come un frullatore impazzito.

A non fare bene sono anche stati i continui annullamenti delle nomine del Csm ai vertici degli uffici giudiziari da parte dei giudici amministrativi. Cosa sta succedendo?

Si è creata una dinamica particolare e deleteria: quando le pronunce del Csm vengono impugnate al Tar e magari annullate, questo viene utilizzato dalla stampa e dalla politica come argomento per sostenere l’esistenza di chissà quale mercimonio. Invece sono dinamiche che non per forza si intersecano l’una con l’altra. Anzi, le dico di più: mi è spesso capitato di assistere a casi in cui le decisioni di annullamento del Tar e del Consiglio di Stato hanno permesso l’insediamento in ruoli di vertice magistrati di minor valore ma legati a dinamiche correntizie, che il Csm aveva provato a evitare. Questo per dire che è una falsità l’idea che il giudice amministrativo sani le storture della magistratura ordinaria.

Ritiene che il potere discrezionale del Csm sia stato progressivamente messo in discussione in via giurisprudenziale?

Assisto al fatto che è in atto una dinamica per cui il controllo del giudice amministrativo non si limita alla legittimità, come dovrebbe. In alcuni casi, i giudici amministrativi stanno facendo i giudici di merito, sostituendo la loro personale scelta di valore rispetto ai candidati da nominare, sostituendosi al potere discrezionale del Consiglio. Questo è un errore giuridico, che spoglia il Csm delle sue competenze costituzionalmente previste.

