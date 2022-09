Non vi piacciono le correnti, l’Anm? Inventatevi qualcosa di diverso, possibile che scopriate perché sono nate. Prendete in mano il vostro futuro di magistrati. E partecipate, all’autogoverno: è nell’assenza di partecipazione, che si creano e prosperano le oligarchie. E distrutto l’autogoverno, ci sarà solo l’eterogoverno.

Difendete l’habitat della professione che avete scelto con entusiasmo e passione intellettuale e civile. Con le vostre scelte, difendete il Consiglio Superiore della Magistratura.

Il primo appello che CI si sente di dover fare ai magistrati in vista delle prossime elezioni per il Csm, innanzitutto a chi ha tutta la carriera davanti, è in difesa dell’istituzione Consiglio, più che per una particolare candidatura.

Sempre sotto attacco

Il Csm è da sempre sotto attacco. A volerlo distruggere, con la finalità ultima di ridurre il ruolo della giurisdizione, da quarant’anni è innanzitutto il partito trasversale che attraversa il mondo politico e che punta se non a cancellarlo a ridurne attribuzioni e profilo, per trasformarne le funzioni in quelle di un consiglio di amministrazione del personale che si occupa solo di trasferimenti, aspettative e pensionamenti, una soluzione che piaceva al Piano di Rinascita Nazionale di Licio Gelli, e perfino ad un Presidente della Repubblica anche per questo guadagnatosi la fama di ‘picconatore'.

A questo partito trasversale da circa un decennio si è malinconicamente affiancata una minoritaria ma consistente parte della magistratura. In due modi.

In un primo modo diretto e consapevole, facendo propria culturalmente l’idea del consiglio di amministrazione del personale, rifiutando l’idea che il Csm debba mantenere un proprio protagonismo istituzionale sui temi della giustizia, proponendo il sorteggio dei suoi componenti o almeno dei candidati (con indebolimento della rappresentatività degli eletti anche rispetto ai componenti eletti dal Parlamento), e ancora proponendo la soppressione delle immunità dei consiglieri per le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni: promuovendo l’idea di un Csm non organo di garanzia da difendere ma sorta di “controparte datoriale” dei magistrati, da cui difendersi.

Ed in un secondo modo indiretto e inconsapevole, danneggiandone la credibilità, promuovendo presso i magistrati – per ultimo anche in questa tornata elettorale -- una visione strettamente corporativa delle sue attribuzioni, da interpretare e svolgere non nell’ottica dell’interesse della Comunità ad una giurisdizione efficiente e di qualità, autonoma ed indipendente da poteri pubblici e privati, bensì nell’ottica di ciò che è più utile e più comodo ai magistrati.

È l’ottica di chi ad esempio cerca facile consenso proponendo che il Csm applichi standard di rendimento non ai ridotti fini della giusta tutela anche disciplinare del magistrato che lavora, ma come un preordinato limite non scritto all’impegno professionale, impensabile rispetto ad una funzione primaria dello Stato.

Di chi al contempo propugna una più ampia possibilità di svolgere altrove remunerati incarichi extragiudiziari.

Di chi propone una difesa corporativa dei singoli sempre e comunque anche di fronte a condotte che vengono meno ai doveri che la responsabilità sociale, culturale e professionale impone a chi giudica, appiattendo il merito dei tanti che si distruggono di lavoro al livello dei pochi neghittosi che dal lavoro si difendono.

È l’ottica autoreferenziale di chi su questa via per ultimo arriva a proporre che le valutazioni di professionalità siano fondate, nella giusta ricerca del ‘consolidato merito di scrivania’, essenzialmente sull’autorelazione del magistrato in valutazione.

Ai giovani magistrati

Innanzitutto ai giovani magistrati chiedo: pensate possa essere questa la strada per recuperare credibilità davanti ai cittadini?

Pensate che su questa via ci possa essere chi in futuro difenda le prerogative della magistratura quali prerogative funzionali alla giurisdizione e quindi agli interessi di chi ha bisogno del diritto, vale a dire i soggetti più deboli? Pensate che ai nostri giorni e in futuro come magistrati ci si possa mostrare attenti innanzitutto al nostro particolare?

Pensate, se volete anche in un’ottica di tutela dell’ordine giudiziario, che possa essere questa la strada per mantenere l’attuale statuto costituzionale e di servizio della magistratura?

Si obietta: c’è poco da demolire, a distruggere il Consiglio sono state le degenerazioni correntizie. Si devono ridurre la discrezionalità, i poteri, il profilo istituzionale del Consiglio per distruggere il potere delle correnti.

Sono cose dette a seguito di fatti veri e gravi, quanto avvenuto avendo leso gravemente la credibilità del Csm e mostrato – per usare la perfetta sintesi del Presidente Sergio Mattarella - la “modestia etica” di tanti, troppi, magistrati ( ahimè di certo non solo consiglieri superiori). E non si discute la buona fede, la voglia di rinnovamento, le buone intenzioni di chi le dice.

Il problema è che di buone intenzioni è notoriamente lastricata la strada dell’inferno. Ci sono stati parlamentari corrotti, e ciclicamente emergono fenomeni corruttivi sistemici nel mondo politico. E’ una buona ragione per abolire il Parlamento, o per stabilire che possa occuparsi solo del colore delle divise dei vigili urbani?

C’è chi ha tradito

Ci sono stati consiglieri superiori che hanno tradito i doveri del loro ruolo, gestendo fenomeni clientelari divenuti sistemici anche per il corrosivo carrierismo diffuso tra i magistrati.

E’ una buona ragione per distruggere il ruolo che la Costituzione ha disegnato per il Csm, il suo essere un organo di rilievo costituzionale istituito per difendere la possibilità di un esercizio della giurisdizione libero da ogni tipo di ingerenza degli altri poteri?

Magistratura democratica ha riguadagnato la sua autonomia politica, dopo alcuni lustri, per non chiamarsi fuori da questa difficile impresa di ricostruzione della credibilità del Csm. Non abbiamo soluzioni pronte. Nè ci sentiamo evidentemente i soli o i primi a poterlo fare. Siamo pronti però a provarci seriamente, nel confronto con tutti, dentro la magistratura, e fuori, ascoltando il punto di vista esterno innanzitutto di Avvocatura e cultura giuridica ma anche di ogni istanza della società civile.

C’è da occuparsi di grandi questioni al Consiglio, altro che basso profilo e mera applicazione della legge . Di questioni che richiederanno scelte, da adottarsi in un contesto politico-istituzionale che non si presenta agevole per un confronto sereno nel merito delle questioni.

Uno l’obiettivo da perseguire, in quest’opera di recupero della credibilità del Consiglio, innanzitutto davanti ai magistrati: che il prossimo Csm sia ricordato per tutto tranne che per le nomine degli incarichi direttivi. Che le nomine restino sullo sfondo, che la consiliatura sia ricordata per avere approvato Circolari che abbiano difeso il lavoro dei magistrati dai tanti rischi che si addensano sulla giurisdizione:

a) dai rischi che la gerarchizzazione degli uffici ed il produttivismo da catena di montaggio (per ultimo rilanciato dalle esigenze del Pnrr) portino ad una giurisprudenza difensiva e ad un approccio burocratico al lavoro come smaltimento di pratiche che faccia degradare la qualità della giurisdizione, che faccia dimenticare che i procedimenti civili come penali hanno l’unicità delle vicende umane, richiedono attenzione ed impegno non standardizzabili, e non sono omologabili a numeri;

b) dai rischi che il Ministero, nella scelta e destinazione delle risorse umane e materiali, e nel controllo dei risultati degli uffici anche agli effetti del Pnrr, possa sottrarre sempre più spazi a dirigenti, Consigli giudiziari, Csm;

c) dai rischi che la sempre maggiore informatizzazione non si adegui alle esigenze dei processi lavorativi (che devono restare nell’autonomia organizzativa dei magistrati, come singoli e come uffici), ma finisca con il piegarli alle esigenze della gestione tecnologica dei dati.

I procedimenti disciplinari

Ancora, servirà un Consiglio da ricordare per l’alto profilo tenuto nella gestione dei procedimenti per incompatibilità ambientale o funzionale e nelle pratiche a tutela, nella difesa di chi lavora con indipendenza qualità e coraggio nell’affermare i diritti e nella tutela della legalità dell’azione di poteri pubblici e privati. E ancora, per avere reso più incisive ed attuate le normative che regolano il lavoro di chi ha figli piccoli o esigenze di cura.

Servirà un Consiglio che, nell’ambito delle sue attività di vigilanza ed indirizzo sulla Scuola Superiore della Magistratura, promuova una formazione che rinforzi la capacità dei giudici di restare al passo con l’evoluzione delle culture, dei saperi e dei linguaggi che si confrontano nella società in perenne evoluzione, e di mediare e contemperare valori nella complessità dei nostri tempi.

Che rilanci la cultura istituzionale che ha fatto scrivere ai costituenti che i magistrati “si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni” e quindi diffonda tra i magistrati l’antidoto primo e originario alla cultura del carrierismo: la convinzione che non vi sia compito più alto, in magistratura, che fare giurisdizione. Che il massimo della credibilità personale e professionale, e se si vuole anche del prestigio personale, anche dopo trent’anni di magistratura, risieda nel fare bene il lavoro del giudice e del Pm, non necessariamente nell’avere un incarico direttivo.

Da magistrato ormai anziano con oltre 35 anni di magistratura tutta in ruolo e tutta in primo grado, mi sento in sintesi ed in coscienza di dire ai colleghi più giovani: con le vostre scelte, non solo elettorali, non partecipate all’opera autodistruttiva e nichilista di chi anche da dentro la magistratura vuole distruggere il Csm, e con lui il governo autonomo.

Non vi piacciono le correnti, l’Anm? Inventatevi qualcosa di diverso, possibile che scopriate perché sono nate. Prendete in mano il vostro futuro di magistrati.

E partecipate, all’autogoverno: nell’organizzazione condivisa dei vostri uffici, collaborando con i dirigenti, nei Consigli giudiziari, nella formazione e nell’elaborazione collettiva di progetti.

È nell’assenza di partecipazione, che si creano e prosperano le oligarchie.

E distrutto l’autogoverno, ci sarà solo l’eterogoverno.

