L’avvocatura istituzionale ha celebrato l’apertura dell’anno giudiziario al Maxxi di Roma, alla presenza del capo dello Stato, Sergio Mattarella.

Nel suo discorso di inaugurazione, l’ultimo della sua presidenza, Maria Masi ha lanciato un attacco pesante contro le riforme penale e civile appena entrate in vigore.

«A poche settimane dall'entrata in vigore di gran parte delle norme che regolano il nuovo processo civile, oltre ad essere evidenti i denunciati difetti di coordinamento tra le fonti, è emersa in maniera chiara l'attuale inadeguatezza di strutture e di risorse», ha detto la presidente, aggiungendo che «La stessa inadeguatezza ancora impedisce l'attuazione delle norme che invece regolano il nuovo processo penale. Nel processo civile l'esercizio dell'attività di difesa rischia di essere e di diventare ancora più marginale, esposta irragionevolmente ad essere giudicata temeraria».

La critica è rivolta soprattutto al legislatore: «In nome di una sovranità, certamente legittima ma eccessivamente astratta, autorevole ma a tratti apparsa autoritaria sono stati imposti limiti, tempi e obiettivi, utilizzando, fin troppo lo strumento certamente poco incline alla concertazione della decretazione d'urgenza che di fatto ha ridimensionato, o peggio contratto, sia la discussione sia una serena valutazione delle conseguenze e soprattutto dei rischi a cui è stata esposta la Giustizia nel suo insieme».

L’errore di fondo, secondo Masi, è stato «il tema ideologico sotteso alle riforme» e che il Cnf ha «rappresentato e denunciato in tutte le occasioni utili».

L’accordo con la magistratura

La critica dell’avvocatura rispetto all’entrata in vigore anticipata della riforma civile non è nuova e il Cnf l’ha immediatamente sollevata al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che ha scelto di inserirla nel Milleproroghe.

Su questo, il sentire dell’avvocatura si è allineato a quello della magistratura associata e del Csm, che avevano a loro volta fatto presente la difficoltà strutturale di una anticipazione.

Nella sua relazione, infatti, Masi ha ricordato come sia mancata una vera concertazione tra governo e avvocatura e magistratura e che «sia l'avvocatura che la magistratura presente ai tavoli hanno subito il disagio di doversi esprimere su progetti sensibilmente diversi da quelli licenziati dalle commissioni a cui seppur in minima parte avevano dato il loro contributo».

Masi ha aggiunto anche che, con un occhio rivolto solo alla statistica e alla necessità di ridurre i tempi dei processi – obiettivo primario della riforma Cartabia – si minano «sicuramente i diritti dei cittadini», si «ridimensiona e sacrifica la funzione dell'avvocato», e si «rischia anche di trasformare il magistrato in burocrate».

I dati dell’avvocatura

Nella relazione, sono stati forniti anche i dati aggiornati sulla professione. Su 244.637 avvocati totali, ci sono 116.342 donne e 128.295 uomini, rispettivamente il 47,56 per cento e il 55,44 per cento degli iscritti.

Il maggior numero di avvocati esercita al Sud, seguito dal Nord est, dal Centro e infine dal Nord ovest. In tutte le aree geografiche, inoltre, gli avvocati under 50 sono più numerosi degli over 50, rappresentando oltre la metà degli iscritti.

Infine, i praticanti iscritti nell'apposito registro sono oggi 56.057, di cui le donne rappresentano oltre il 60 per cento, con un calo rispetto a marzo 2022 di 3 punti percentuali.

La mano tesa di Cassano

«L'avvocato è co-protagonista della giurisdizione, spetta a lui promuovere l'equilibrio tecnico dell'esercizio del potere giudiziario, l'osservanza delle garanzie del processo, il rispetto della regola del ragionevole dubbio nella ricerca della verità», ha detto la prima presidente della Corte di Cassazione, Margherita Cassano, perchè «L'avvocato, al pari del giudice, è inoltre il garante dell'attuazione dei valori fondamentali enunciati dalla Costituzione, a partire dalla promozione e dalla tutela effettiva della dignità e della libertà della persona».

Cassano ha poi citato Piero Calamandrei, ricordando che lui scriveva che «in realtà l'avvocatura risponde a un interesse essenzialmente pubblico, altrettanto importante quanto quello cui risponde la magistratura. Giudici e avvocati sono ugualmente organi della giustizia, sono servitori ugualmente fedeli dello Stato che affida loro due momenti inseparabili della stessa funzione. Qualsiasi perfezionamento delle leggi processuali rimarrebbe lettera morta laddove tra i giudici e gli avvocati non fosse sentita come legge fondamentale della fisiologia giudiziaria la inesorabile complementarietà ritmica, come il doppio battito del cuore, delle loro funzioni».

La risposta di Sisto

Il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, ha replicato indirettamente alle considerazioni di Masi, difendendo la posizione del governo.

«Il tema delle riforme trattato dal Cnf con un po’ di severità è un tema che ci è imposto dal Pnrr. Questo va detto con molta chiarezza: le riforme nascono in stato di necessità economica e questo costituisce comunque almeno una attenuante dal punto di vista della loro realizzazione".

Tuttavia, «Un work in progress costante attraverso i decreti correttivi consente la possibilità di intervenire su queste riforme. Questo tranquillizza tutti e dà l'idea della umiltà, del riconoscimento, laddove vi fosse la necessità di intervenire per correggere qualche passaggio che strada facendo meritasse questi interventi».

Sisto ha poi teso un invito alla collaborazione per raggiungere gli obiettivi comuni, ovvero «un processo giusto e rapido» con «il riconoscimento reciproco tra tutti gli attori». Del resto, ha concluso, «Le istituzioni hanno un senso solo se tracciano insieme un percorso, che è difficile, complicato ma che si chiama democrazia».

