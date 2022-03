L’organo di indirizzo politico dell’avvocatura è in crisi. Nei giorni scorsi è emerso che il tesoriere, poi dimessosi, ha spostato sul suo conto personale complessivamente circa 240mila euro in due anni, per poi riaccreditarli qualche mese dopo. L’ufficio di coordinamento si è dimesso in blocco

La gestione opaca della cassa dell’ente ha decapitato l’ufficio di coordinamento dell’Organismo congressuale forense.

L’organo elettivo a livello nazionale, istituito nel 2016 durante il congresso degli avvocati a Rimini, svolge funzione di rappresentanza politica dell’avvocatura. Accanto al Consiglio nazionale forense, che ne è la rappresentanza istituzionale presso il ministero della Giustizia, è una delle istituzioni di riferimento per gli avvocati.

I bonifici

A mettere in crisi il suo ufficio di coordinamento è stato il comportamento dell’ormai ex tesoriere, l’avvocato di Genova Alessandro Vaccaro. A partire dal 2019 e fino a gennaio 2022, Vaccaro ha bonificato sul suo conto personale in undici tranche circa 235 mila euro, con causali come “saldo comunicazione” e “Sole24ore”. Le somme, poi, sono state ri-bonificate dall’avvocato sul conto di Ocf.

I fatti sono emersi durante un’assemblea, durante la quale Vaccaro ha informato l’assemblea dei bonifici, ha sostenuto di averli fatti «in buona fede» e di aver provveduto a ribonificare l’intero ammontare sul conto dell’ente in varie tranche. Anche il Cnf, che è deputato a fornire un parere prima dell’approvazione del bilancio di Ocf, aveva formalmente chiesto approfondimenti.

Dopo quell’assemblea cinque membri di Ocf hanno presentato mozione di sfiducia nei confronti di Vaccaro e hanno indicato i movimenti anomali dai conti, che in questo modo sono diventati pubblici e scatenato la polemica dentro l’avvocatura.

Prima della mozione, però, Vaccaro si è dimesso dalla carica di tesoriere ma non da quella di consigliere Ocf, con questa motivazione: «Evitare in questo delicato momento ulteriori dibattiti e, soprattutto, ritardi nell’approvazione dei bilanci, elemento vitale per la sopravvivenza di Ocf».

Subito dopo le dimissioni, l’organismo ha istituito un gruppo di revisori dei conti, che hanno verificato che non ci sono ammanchi effettivi e che la somma è stata interamente restituita.

Le reazioni

Tanto però non è bastato a calmare le acque e sotto accusa è finito l’ufficio di coordinamento, che fino a prima della drammatica assemblea di oggi era composto solo dal coordinatore Giovanni Malinconico, Cinzia Preti, Giovanni Stefanì e Armando Rossi.

Oltre a Vaccaro, infatti, dopo che la notizia è diventata pubblica si era dimessa la componente dell’ufficio Rosanna Rovere. Il mese scorso, invece, aveva lasciato il segretario, Vincenzo Ciraolo, con la motivazione di «imminenti impegni elettorali nel proprio territorio che impediscono di svolgere adeguatamente il ruolo affidatogli».

I membri rimanenti si sono dimessi formalmente prima dell’inizio dell’assemblea, durante la quale ha svolto un lungo dibattito per valutare come procedere.

La notizia dei bonifici, infatti, ha fatto in breve tempo il giro dei fori e sia dagli ordini forensi territoriali che dalle unioni forensi lombarde, emiliane e del Triveneto sono state approvate delibere molto dure nei confronti della gestione di Ocf.

Si apre quindi una fase complicata per l’organismo di rappresentanza politica dell’avvocatura, nato dopo il congresso di Rimini del 2016.

le spiegazioni del tesoriere

Nel corso dell’assemblea, Vaccaro è intervenuto per spiegare le ragioni dei giri-conto. Ha specificato che non ci sono ammanchi e che l’iniziativa di spostare denaro di Ocf sul suo conto personale è stata presa «senza che l’ufficio di coordinamento lo sapesse».

Vaccaro, collegato da remoto, ha detto che Ocf ha due conti correnti, uno ordinario e un conto riserve creato nel 2018 con gli avanzi di esercizio precedenti e utilizzato «per definire due posizioni debitorie di Ocf nei confronti di due fornitori con cui esistevano contestazioni».

Per spiegare la movimentazione di denaro ha detto che «con leggerezza accantonavo le somme che servivano a far fronte a quegli accordi. A fronte di ogni accantonamento esiste una missiva». In sostanza, a quanto si è potuto capire, a fronte di alcuni contenziosi aperti che prevedevano la scadenza di rate da saldare ma che Ocf contestava, Vaccaro “accantonava” queste somme sul suo conto personale.

«Posso aver commesso leggerezza, ma era tutto in coerenza con attività dell’Ocf e non ci sono ammanchi», ha concluso.

La crisi di Ocf

I chiarimenti del tesoriere, tuttavia, non sono stati approfonditi ma si è votato per una mozione d’ordine che ha previsto che la discussione sulle conseguenze sia contabili che politiche sia rinviata a quando i dati economici saranno chiariti.Difficile dire ora cosa succederà.

L’assemblea, infatti, si è conclusa con le dimissioni di tutto il coordinamento rimanente e il conferimento di un incarico a un gruppo di lavoro di individuare professionisti che svolgano un controllo in merito a tutte le spese di Ocf, anche per rispondere alle richieste di chiarimento del Cnf.

Tradotto: nella prossima assemblea che si svolgerà probabilmente in concomitanza con quella ordinaria già convocata per fine aprile si dovrà discutere degli esiti contabili, delle conseguenze politiche e poi si eleggerà il nuovo ufficio di coordinamento.

Tuttavia, una parte di dibattito si è comunque già svolto. Politicamente, infatti, il momento è delicatissimo. Alle porte c’è il congresso nazionale forense di Lecce di ottobre, in cui l’organismo dovrebbe venire rinnovato ma prima di allora gli attuali delegati dovranno scegliere come arrivare a quel momento.

«Dobbiamo decidere se ammazzare Ocf o tenerlo in vita», ha riassunto in un passaggio del suo intervento il delegato di Venezia, Paolo Chersevani, che ha sostenuto la mozione del rinvio alla prossima assemblea.

Dalla relazione che potrebbe arrivare anche tra mesi, infatti, può solo emergere una gradazione di responsabilità dentro l’ufficio, ma non risolve la questione politica di un organismo rimasto “senza testa”.

Alla mozione di rinvio ci sono stati solo otto voti contrari, tra cui quello di Melania Delogu, che era stata anche tra i firmatari della richiesta di dimissioni di Vaccaro. «Le questioni politiche e relative responsabilità andavano affrontate questa sera, così da permettere a tutti i componenti di riflettere su chi candidare ed eleggere alla prossima assemblea», ha spiegato. Anche perchè, a suo giudizio, «i fatti emersi non sono stati contestati, quindi anche le relative responsabilità estese a tutto l’ufficio di coordinamento sono chiare e sufficienti per fare considerazioni politiche interne».

Intanto il tempo scorre verso il congresso di Lecce e ad oggi l’unica certezza è che l’Organismo arriverà a quell’appuntamento fortemente indebolito.

© Riproduzione riservata