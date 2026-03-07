intervista

Benedetta Tobagi: «Questa è la riforma di Berlusconi. Il Sì tenta di coprire un assalto politico»

Giulia Merlo
07 marzo 2026 • 07:00

La storica e scrittrice, voce del comitato della società civile per il No, parla di cortina fumogena sul referendum: «Le toghe hanno colpe, ma questo non basta per toccare l’equilibrio tra i poteri, sbilanciandolo verso la politica» 

Benedetta Tobagi, storica e scrittrice, è una delle voci più autorevoli della società civile schierate per il No al referendum e mette subito a fuoco il punto: «Questa non è una questione che riguarda solo i magistrati e la politica». Perché lo dice? Me lo ha insegnato il mio lavoro di storica. Ho studiato i processi sulle stragi, che riguardano il campo di tensione con gli interessi dell'esecutivo e sono stati spesso oggetto di depistaggi. Per questo mi è molto chiaro quanto sia fragile l'auton

Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.