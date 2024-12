La Corte costituzionale ha depositato le motivazioni sulla dichiarazione di parziale incostituzionalità della riforma dell’Autonomia differenziata. Elenca le materie su cui l’autonomia è quasi impossibile da concedere, in particolare quelle in cui «predominano le regolamentazioni dell'Unione europea»

La Corte costituzionale ha depositato la sentenza sull’Autonomia differenziata, dopo che a novembre era stata annunciata la dichiarazione di parziale incostituzionalità della riforma voluta dalla Lega e scritta dal ministro Roberto Calderoli.

In particolare, nella sentenza firmata dal giudice Giovanni Pitruzzella, si specificano esattamente su quali questioni il parlamento dovrà intervenire con una modifica costituzionalmente orientata.

Tre i punti fondamentali di criticità: il fatto che la riforma non rispetti il principio di «sussidiarietà» previsto dall’articolo 116 della Costituzione, dunque è necessario che l’autonomia venga eventualmente concessa per singole materie; il mancato rispetto del ruolo del parlamento, che dovrà stabilire in via legislativa i livelli essenziali delle prestazioni, mentre la legge attribuisce la competenza al potere esecutivo con il decreto del presidente del consiglio dei ministri; l’elencazione di materie in cui l’autonomia difficilmente potrà essere concessa.

L'articolo 116 della Costituzione «richiede che il trasferimento riguardi specifiche funzioni, di natura legislativa e/o amministrativa, e sia basato su una ragionevole giustificazione, espressione di un'idonea istruttoria, alla stregua del principio di sussidiarietà», si legge nelle motivazioni, e «La ripartizione delle funzioni deve corrispondere al modo migliore per realizzare i principi costituzionali. L'adeguatezza dell'attribuzione della funzione ad un determinato livello territoriale di governo va valutata con riguardo ai criteri di efficacia ed efficienza, di equità e di responsabilità dell'autorità pubblica».

Inoltre «vi sono delle materie, cui pure si riferisce l'art. 116, terzo comma della Costituzione, alle quali afferiscono funzioni il cui trasferimento è, in linea di massima, difficilmente giustificabile secondo il principio di sussidiarietà. Vi sono, infatti, motivi di ordine sia giuridico che tecnico o economico, che ne precludono il trasferimento».

Le materie intrasferibili

Il riferimento è alle materie fissate dal 117, dunque quelle in cui «predominano le regolamentazioni dell'Unione europea» come la politica commerciale comune, la tutela dell'ambiente, la produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e del sistema elettrico e le grandi reti di trasporto e di navigazione, le «norme generali sull'istruzione» che hanno una «valenza necessariamente generale ed unitaria», le funzioni relative alla materia delle «professioni», in particolare quelle ordinistiche, e i sistemi di comunicazione (elettronica o di internet) che hanno finalità di tutela dei consumatori e dunque afferiscono alla materia «tutela della concorrenza».

Quanto alla determinazione dei Lep, «dovrà dunque avvenire (anche con l’ausilio del lavoro svolto dal Comitato tecnico scientifico con funzioni istruttorie per l’individuazione dei LEP, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 marzo 2023) nel rispetto dei principi costituzionali» e dunque per via legislativa.

In materia fiscale, invece, la Consulta ha spiegato che la riforma prevede la «facoltatività» del concorso delle regioni differenziate agli obiettivi di finanza pubblica. «Ciò implica la possibilità di un regime più favorevole per queste regioni rispetto a quelle non destinatarie di forme particolari di autonomia: regime che non può trovare ragionevole giustificazione nell’assunzione delle funzioni richieste e trasferite. Di qui la violazione dell’art. 3 Costituzione».

