magistrature speciali

Tempo e burocrazia per frenare le mire di Mantovano su Corte dei Conti e Consiglio di Stato

giulia merlo
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22 giugno 2026 • 20:27

Il sottosegretario vuole approvare i decreti sulla magistratura contabile e si è mosso per un blitz sulla nomina di vertice di palazzo Spada. Ecco le contromosse 

Quando si tratta di misurare la temperatura interna alle magistrature speciali – Corte dei Conti e Consiglio di Stato – le fonti interne citano sempre e solo un nome: quello del potente sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Ex toga lui stesso e fieramente conservatore, ha come pallino del suo mandato quello di smuovere («squassare» secondo fonti interne che non lo amano) gli equilibri dentro i palazzi dell’alta giustizia. La magistratura con cui i rapporti sono più in

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giulia merlo
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Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.