La consigliera laica del centrodestra, concittadina del presidente del Senato Ignazio La Russa, si è dimessa dalla commissione disciplinare. Il caso però è anche politico: si tratta di testacoda imbarazzante per il centrodestra, che ha la maggioranza dei laici in consiglio e oggi si trova a dover gestire uno scandalo e anche le possibili dimissioni dal Csm di una delle proprie elette

Un nuovo scandalo ha investito il Csm: la consigliera laica eletta da Fratelli d’Italia, Rosanna Natoli, si è dovuta dimettere da membro della commissione disciplinare dopo che il difensore della giudice civile di Catania Maria Fascetto – l’avvocato Carlo Taormina – ha depositato una chiavetta usb contenente la registrazione di un colloquio tra la stessa Natoli e la la magistrata incolpata, sotto procedimento disciplinare per «uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o altri».

Il documento audio con la relativa trascrizione di 130 pagine è stato registrato dalla giudice civile, che ha incontrato Natoli presso il suo studio legale a Paternò.

La notizia scuote ovviamente il Consiglio. Nella registrazione, infatti, la consigliera ammetterebbe di stare violando il segreto della camera di consiglio. Appena appresa la notizia, la sezione disciplinare non ha potuto fare altro che sospendere l’udienza e il procedimento.

Immediatamente il comitato di presidenza del Csm – composto dal vicepresidente Fabio Pinelli, dalla prima presidente della Cassazione Margherita Cassano e dal procuratore generale Luigi Salvato - ha investito della questione la procura di Roma, per verificare l’eventuale presenza di reati.

Dentro il Csm

Ora l’attesa è per le dimissioni di Natoli. «Inevitabili», secondo fonti interne al Csm. Anche perchè nella mente di tutti sono ritornate le intercettazioni della famosa cena all’Hotel Champagne che diedero inizio allo scandalo Palamara, in cui si sentivano le voci di cinque consiglieri togati, poi costretti a dimettersi e finiti sotto procedimento disciplinare.

In questo caso, però, la questione assume connotati anche politici. Rosanna Natoli, infatti, non è una consigliera qualunque: avvocata siciliana con poca esperienza “istituzionale”, proviene dallo stesso paese del presidente del Senato, Ignazio La Russa, ed è considerata sua diretta emanazione.

Proprio per questo la vicenda assume i contorni di un testacoda drammatico e imbarazzante per il centrodestra, che ha la maggioranza dei laici in consiglio ma oggi si trova a dover gestire uno scandalo e anche le possibili dimissioni di una delle proprie elette.

L’interrogativo, però, riguarda anche l’ipotesi di una trappola: Natoli, infatti, è caduta nella rete della magistrata incolpata, che però con la registrazione rischia di inguaiare anche se stessa. La mossa, infatti, sembrerebbe fatta apposta per silurare la consigliera laica.

Ora non resta che attendere il rientro dal Brasile del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che è anche presidente del Csm.

Non solo, però: i riverberi investono anche i difficili rapporti tra consiglieri laici e le correnti della magistratura. Immediata è arrivata la reazione delle toghe progressiste di Area, che con il segretario Giovanni Zaccaro commenta: «Questi sono i laici ai quali la politica affida la tutela della autonomia della magistratura? Episodi come questi dimostrano quanto sia pericoloso creare la alta corte disciplinare per i magistrati e rafforzare la presenza della politica nel Csm».

