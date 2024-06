Nel corso della settimana, tensioni in consiglio per le nomine dei nuovi vertici delle commissioni, che ruotano ogni 16 mesi. Il centrodestra puntava a ottenere la guida della Quinta commissione, che invece è stata assegnata al laico in quota Italia Viva

Il valzer delle nomine nelle commissioni del Csm si è concluso dopo una settimana di travaglio dell’ufficio di presidenza, guidato dal vicepresidente Fabio Pinelli.

Al centro del contendere c’era la presidenza della Quinta commissione – la più delicata, perchè si occupa degli incarichi direttivi – contesa tra i laici di maggioranza e di opposizione. Alla fine l’ha spuntata Ernesto Carbone, in quota Italia Viva, superando in questo modo le aspirazioni del centrodestra, che puntava sul nome della laica di FdI Isabella Bertolini, che invece guiderà la Quarta commissione che si occupa delle valutazioni di professionalità.

Altra nomina nevralgica è quella alla presidenza della Sesta commissione, andata al togato di Unicost, Roberto D’Auria. Qui, infatti, vengono redatti i pareri sulle riforme, che il Csm dà in maniera obbligatoria ma non vincolante al governo. Da qui passerà, quindi, il testo del ddl costituzionale sulla separazione delle carriere e smembramento del Csm in due consigli e un’Alta corte. L’approvazione dei pareri è ovviamente collegiale, ma peserà il fatto che tutti i gruppi associativi – Unicost compresa – si siano già espressi contro la riforma e il governo non potrà sperare in un’occhio di riguardo nella stesura del parere in commissione.

A compensazione, al vertice dell’Ufficio studi è stato nominato il laico di FdI Felice Giuffrè, che prende il posto del laico dem Roberto Romboli e potrà giocare un ruolo fondamentale nei lavori preparatori dei pareri, anche quelli sui magistrati per i salti di carriera.

Quanto alle altre presidenze in commissioni, a Tullio Morello di Area è andata la Prima commissione, competente sulle pratiche a tutela e sui trasferimenti d’ufficio dei magistrati; Paola D’Ovidio di Magistratura indipendente sarà a capo della Terza commissione che gestisce l’accesso in magistratura e l’autorizzazione ai fuori ruolo; Maria Vittoria Marchianò, anche lei di Mi, presiederà la Settima commissione, che gestisce l’organizzazione degli uffici giudiziari; a Maurizio Carbone di Area è andata la presidenza dell’Ottava commissione che si occupa della magistratura onoraria e Daniela Bianchini, laica in quota FdI, andrà alla Nona commissione, che gestisce le attività internazionali del Csm.

La composizione di Quinta e Sesta

Al netto delle presidenze, nelle commissioni chiave ognuno dei sei componenti può giocare un ruolo fondamentale.

Nella Quinta, oltre a Carbone, sono stati indicati la consigliera della Lega Claudia Eccher e i togati Eligio Paolini di Mi, Maurizio Carbone di Area, Mimma Miele di Md e Michele Forziati di Unicost.

Questa è la commissione che sceglie la rosa degli aspiranti agli incarichi direttivi: basta anche un solo voto per venire portati davanti al plenum. Con questa composizione, la maggioranza potrà essere mobile, perchè Ernesto Carbone non sempre ha votato con la minoranza e anche nella quota progressista spesso si sono riscontrate vedute diverse tra Area e Md.

Nella Sesta, invece, i componenti sono il presidente D’Auria di Unicost, i togati Antonello Cosentino di Area, Eligio Paolini di Mi e l’indipendente Roberto Fontana, insieme ai laici Roberto Romboli del Pd e Felice Giuffrè di FdI.

Il nuovo organigramma entrerà in vigore dal 10 giugno e durerà fino al 9 ottobre 2025, perchè la composizione delle commissioni cambia ogni 16 mesi.

