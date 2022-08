Se intendiamo cambiare il passo, non possiamo che scegliere di votare il sorteggio, unica alternativa che garantisce discontinuità e novità e permette di scegliere, non programmi vaghi e nel tempo, uguali a sé stessi, ma la persona e le sue idee

I beni nel nostro lavoro di magistrati sono obiettività, imparzialità e indipendenza. La cronaca degli ultimi tempi ha fornito la triste prova che così non è.

Tutti avvertiamo la caduta verticale di consenso e fiducia nei nostri confronti.

Allora io, Patrizia Foiera, pm a Trento, in magistratura dal 1992, candidata nel Collegio n. 1 (Lombardia, Piemonte e Val D’Aosta, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio) per le funzioni requirenti alle elezioni del prossimo Consiglio Superiore della Magistratura che si terranno il 18 e 19 settembre 2022, scelta non da una corrente, ma dal sorteggio voluto da un gruppo di colleghi, riunitisi nel Comitato Altra Proposta, ti presento le idee frutto della mia formazione ed esperienza professionale, che ho deciso di mettere a disposizione in questo passaggio delicato e difficile che nei prossimi anni ci vedrà, tu e io e tutti noi, impegnati a difendere il nostro lavoro quotidiano e a dimostrare che possiamo ancora meritare “fiducia”.

Non posso garantire che su ogni cosa la penseremo nello stesso modo ma che, serenamente e certamente, le mie decisioni, risultato della “lettura” degli atti, potranno essere imparziali e indipendenti, sostenute da necessità di novità e cambiamento.

D’altra parte, ho detto e ribadisco che le mie sono idee che derivano soltanto dalle mie conoscenze lavorative, destinate ad essere arricchite da quelle dei colleghi, a partire dalla tua, se vorrai darmi questo contributo.

Desidero qui illustrare il mio pensiero, sinteticamente e in parallelo alle mie esperienze professionali, per fornire una prospettiva di concretezza su cui discutere.

Lavoro del magistrato civile

Con le funzioni di giudice civile svolte dal 1993 al 1997 a Torino e dal 2006 al 2009 a Rimini (ove non sono mancate incursioni nel settore penale a supplire a incompatibilità e/o assenze) ho sperimentato cosa significa non essere ancora giunti a elaborare un valore ponderale del “fascicolo civile” e un criterio di esigibilità del lavoro: ne conseguono deformazioni e ingiustizie nell’esigibilità di smaltimento e nella valutazione statistica del lavoro dei magistrati, per l’impossibilità di fare distinzione di impegno e difficoltà.

Situazione non più accettabile perché aggravata dall’omessa considerazione di tutti quegli affari riservati al giudice tutelare e di volontaria giurisdizione, ancora considerati lavoro di “riserva” del giudice civile, senza alcuna consapevolezza, viceversa, del fatto che siano impegnativi e meritino dignità statistica e valutativa.

Lavoro del magistrato penale

Altrettanto non è mai stato applicato alcun valore “ponderale” né criteri di esigibilità nello smaltimento dei fascicoli penali che ho trattato con le funzioni di sostituto procuratore, svolte dal 1997 al 2002 Reggio Emilia e dal 2018 a oggi a Trento: ho sperimentato quanto ancora un impegno di depenalizzazione ovvero di estensione degli istituti deflattivi potrebbe giovare (vedremo in quale direzione definitiva andrà lo schema di riforma del diritto penale) e quanto, invece, le recenti riforme introdotte dal nostro legislatore abbiano pesato sulle risorse degli uffici di procura, sempre più ridottesi nel tempo (penso al maggior impegno di risorse richieste dall’applicazione del c.d. Codice Rosso), che anzi, inspiegabilmente, sono stati lasciati fuori da quel progetto nazionale di restyling dell’Ufficio del Processo.

Conoscere la qualità e il “peso specifico” del lavoro dell’Ufficio e di ciascun magistrato consente: una più efficace e bilanciata gestione delle multidisciplinari risorse di un ufficio (magistrati, personale amministrativo, polizia giudiziaria, personale informatico, protocolli e convenzioni etc.); una migliore valutazione della professionalità del magistrato , solo così potendo leggere al di là dei numeri statistici il peso specifico dell’impegno e il grado di difficoltà in concreto affrontate; una migliore scelta del “dirigente” e un’oculata valutazione successiva sul lavoro svolto e sui risultati raggiunti in tale ruolo: dobbiamo invertire la rotta e fortemente dissociarsi dalle consiliature che, a partire dal 2014, hanno visto censurate (insieme al conseguente discredito) le delibere di conferimento di funzioni direttive e semidirettive talvolta per l’irragionevolezza, l’omissione o il travisamento dei fatti e talaltra l’arbitrarietà o il difetto di motivazione (i dati della giustizia amministrativa parlano di una soccombenza media del 4% nella quadriennio 2014/2018) .

Magistrato minorile

Con le funzioni requirenti minorili, svolte dal 2002 al 2006 a Firenze, sono entrata nel mondo della magistratura “specializzata” - uffici spesso con risorse organiche e strutturali inadeguate e inferiori a quelle degli uffici ordinari, soprattutto in taluni territori di maggior allarme, relegata, nei massimi sistemi riformisti, a un ruolo “minore” e non sempre “per il minore” – e qui, sono stata referente per la “mediazione penale minorile”, sfociato in un Protocollo Operativo Sperimentale con il Comune di Firenze, approcciandomi al laboratorio e al banco di prova della giustizia riparativa all’interno del sistema giudiziario tradizionale.

Un punto di vista diverso

Con l’incarico di fuori ruolo e le funzioni ispettive, svolte dal 2009 al 2018, ho conosciuto e visitato almeno 50 uffici giudiziari, piccoli e grandi, di primo e di secondo grado, e altrettanti modelli organizzativi, per un totale di 70 incarichi; ho verificato gli organismi di mediazione civile, analizzato i dati del loro lavoro e l’incidenza sui flussi dei rispettivi uffici giudiziari; ho approfondito le tematiche e tutti gli aspetti organizzativi e amministrativi che compongono il più grande servizio “giustizia”; mi sono occupata delle anomalie in merito ai ritardi nella definizione dei processi.

Previo vaglio del Consiglio Superiore della Magistratura, inoltre, svolgo l’incarico di consulente tecnico esperto presso la Commissione Parlamentare bicamerale che si occupa delle vicende del Monte Paschi di Siena e del decesso di David Rossi, responsabile della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena.

Un’esperienza a tutto tondo tecnica dalla quale si trae un’esperienza qualificata che ora intendo mettere a disposizione con la mia candidatura.

Il csm

All’immagine del Consiglio Superiore della Magistratura come una “casa di vetro”, aggiungo che deve essere la nostra Casa e lo diventa se è permeabile in tempo reale alle informazioni sugli uffici, flessibile e tempestiva nelle interlocuzioni con gli uffici e con la dinamicità delle scoperture organiche e delle variazioni tabellari e funzionali che li riguardano.

Il Csm deve essere qualificato, per diffondere e proporre buone prassi organizzative degli uffici e dei ruoli, anche per il tramite della “formazione”, non aderendo acriticamente a quei canoni imprenditoriali che da ultimo pare abbiano impregnato le proposte formative e che nulla c’entrano con il “servizio giustizia” che, invece, è buona gestione e coordinamento di tutte le componenti dell’ufficio e attività quotidiana di applicazione di leggi, regolamenti e circolari.

Questo deve valere nel ruolo consultivo e interpretativo delle riforme, ma anche in quello propositivo di interventi legislativi a vantaggio di una più efficiente giurisdizione e di interventi organizzativi amministrativi presso il Ministero a vantaggio di una migliore governabilità dei carichi di lavoro e dell’abbattimento di un arretrato nazionale ormai cronico (es. interventi in materia di piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo, in termini di conoscibilità e valutabilità della dirigenza amministrativa negli uffici giudiziari e dei relativi programmi e obiettivi come previsti dal d. lgs. n. 240/2006, elaborazione di criteri di monitoraggio della funzionalità dell’Ufficio del processo e delle risorse a questo destinate).

Il Csm deve essere interlocutore costante con i magistrati, rappresentativo del “merito” della “indipendenza di giudizio” e della “legalità” ogniqualvolta è chiamata a giudicare e valutare e a ponderare le innumerevoli fonti informative alle quali la legge Cartabia ha inteso attribuire un “ruolo qualificato”; pronto a rimuovere quei condizionamenti che ancora oggi portano allo squilibrio di genere nei ruoli , nella distribuzione degli incarichi e delle deleghe.

Una casa infine che, in virtù della non sudditanza dei propri componenti, non più debitori, neppure di pensiero, verso alcun mandante, possa serenamente costituire un centro interistituzionale permanente collettore di informazioni dal Ministero della Giustizia, dalla Scuola Superiore della Magistratura, dalla DGSIA, dal Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria e dall’Ispettorato Generale, e, in assenza di qualsivoglia subalternità ma, al contrario, come protagonista, possa e debba fare tesoro della pluralità delle informazioni, presupposto necessario e indefettibile per un buon autogoverno in termini di tempistica, scelte e valori.

Tutto ciò che è venuto a mancare: il Consiglio Superiore della Magistratura non è sempre risultato attendibile, indipendente e autonomo nello svolgimento del suo compito “valutativo” e “decisionale” con riguardo alle cariche dirigenziali e semidirigenziali; non è sempre apparso interlocutore tempestivo né sufficientemente qualificato e propositivo nella sua attività di analisi delle proposte organizzative dei singoli uffici; non è sempre apparso organo disciplinare in linea con l’uniformità di interpretazione e trattamento.

Le cronache parlano chiaro in tal senso.

E’ per questo che se intendiamo “cambiare il passo”, non possiamo che scegliere di votare il “sorteggio”, unica alternativa che garantisce discontinuità e novità e permette di scegliere, non programmi vaghi e nel tempo, uguali a sé stessi, ma la persona e le sue idee che, nel prossimo quadriennio, rappresenteranno i colleghi in quella che è la nostra Casa.

