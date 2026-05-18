La “famiglia del bosco” e il nuovo cortocircuito tra Csm e ministero della Giustizia

Via Arenula ha mandato gli ispettori al tribunale dei minorenni dell’Aquila, i quali però non si sono limitati a visionare atti già avvenuti, ma hanno chiesto copia di atti in corso di svolgimento. Contro questa “ispezione permanente” che rischia di creare una sovrapposizione tra potere esecutivo e giudiziario, la presidente del tribunale ha presentato un quesito al Csm