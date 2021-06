Il presidente del tribunale di Verbania ha sostituito la gip che aveva scarcerato i tre indagati. Per «ragioni tabellari», dice lui. Ma per gli avvocati è una scelta «anomala» che desta preoccupazione sulla terzietà del giudice

La storia processuale della tragedia di Stresa si complica ancora di più e rischia di venire soffocata da nuove tensioni: prima quelle create dal cortocircuito tra media e procura, ora lo scontro interno alla magistratura stessa.

Il presidente del tribunale di Verbania, Luigi Montefusco, ha infatti tolto il fascicolo alla gip Donatella Banci Buonamici, che aveva rigettato la richiesta di convalida di fermo della procura per i tre indagati. Proprio nel momento in cui stava per depositare la decisione sull’incidente probatorio sulla cabina, chiesto dalle difese e a cui si è opposta la procura.

Sulla carta, le motivazioni del cambio di gip sono tecniche: Banci Buonamici era gip supplente e ora il fascicolo è andato nelle mani della gip titolare, Elena Ceriotti, che è rientrata nel suo ruolo il 31 maggio facendo terminare la supplenza.

Nelle motivazioni scritte dal presidente del tribunale, l’assegnazione a Banci Buonamici era «giustificata per la convalida del fermo», ma «non è conforme alle regole di distribuzione degli affari e ai criteri di sostituzione dei giudici impediti disposti nelle tabelle di organizzazione».

Secondo il vertice del tribunale, dunque, una scelta dettata da ragioni procedurali di distribuzione del lavoro interno perchè il procedimento è stato riassegnato alla «titolare per tabella del ruolo», sulla base di una «equa e coerente distribuzione del lavoro».

In questo modo, a decidere della richiesta di incidente probatorio sulla cabina sarà la nuova gip Ceriotti.

Un esonero eccezionale

Eppure, il tempismo della decisione stride. Questo tipo di esonero, infatti, è del tutto eccezionale: normalmente, infatti, un gip viene sostituito da un procedimento su cui ha già iniziato a lavorare per ragioni di validi impedimenti oppure di incompatibilità. Non consueto, invece, è che questo avvenga per ragioni “tabellari”.

La prassi, infatti, prevede che la competenza resti al primo gip che ha adottato un atto del procedimento. Secondo il presidente del tribunale, invece, questa regola non varrebbe nel caso di una gip supplente.

Inoltre questa sostituzione in corsa rischia di creare un problema: in piccoli tribunali come è Verbania, spesso il problema è non creare incompatibilità tra i giudici, che già sono pochi. In particolare, chi è gip non può essere anche giudice dell’udienza preliminare. Con questa mossa, invece, il presidente del tribunale ha “bruciato” due giudici.

Lo scontro con gli avvocati

La scelta ha inevitabilmente riacceso un faro non tanto sul merito dell’inchiesta, ma sulla gestione di procura e tribunale.

I primi ad attaccare sono gli avvocati, sia quelli degli indagati che la Camera penale locale.

«È un provvedimento anomalo. Non è mai capitato che durante una partita venga cambiato l'arbitro nonostante tutti riconoscano abbia operato bene», ha commentato l'avvocato Pasquale Pantano, legale di uno degli indagati.

La decisione è stata definita «singolare» anche dal presidente della Camera penale del Piemonte occidentale: «È ancora piu' incredibile che questo avvenga d'urgenza così di fatto da impedire al gip originario di decidere su una richiesta di incidente probatorio formulata dalla difesa».

Anche la Giunta dell’Unione camere penali italiane ha annunciato di stare attenzionando la situazione, «verificando natura e ragioni del clamoroso provvedimento» che «crea allarme nell'avvocatura per il contesto giudiziario nel quale esso è maturato». I penalisti, dunque, si riservano l’adozione di «di ogni eventuale iniziativa».

Il sospetto dei legali, infatti, è che la sostituzione in corsa del gip che ha dato ragione alle difese sulla scarcerazione sia servita a evitare un'altra decisione sfavorevole alla procura .

Il rischio per l’indagine

La scelta inconsueta del presidente del tribunale rischia di avere ulteriori echi mediatici sull’indagine e segue le esternazioni del pm con le numerose interviste e il contrasto esplicito con la gip nella scelta di scarcerare gli indagati.

Un livello di scontro che esula dal processo ma che rischia di influenzarlo, instillando dubbi sulla terzietà del giudice.

© Riproduzione riservata