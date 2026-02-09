la riforma del csm

Gli alti stipendi dell’Alta Corte: 311mila euro per 2 sedute al mese

Giulia Merlo
09 febbraio 2026 • 07:00

Il Disciplinare del Csm ha circa 70 procedimenti l’anno, per tre giorni di lavoro al mese. I suoi sei membri hanno anche altre funzioni. I 15 nuovi giudici avranno solo questa mansione

Se la riforma della giustizia verrà confermata dal referendum, il posto più ambìto – per prestigio e compensi rispetto all’impegno richiesto – sarà quello di componente dell’Alta Corte disciplinare. Organo costituzionale nuovo di zecca, si occuperà dei procedimenti disciplinari nei confronti di giudici e pubblici ministeri (qui per l’occasione non più considerati separati) e sarà composto di quindici giuristi che, con una o due sedute al mese, porteranno a casa un lauto stipendio che potrà arriv

Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.